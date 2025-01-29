У МОЗ фіксують збільшення випадків ГРВІ, грипу та COVID-19

У двох областях – Тернопільській та Чернівецькій – спостерігається незначне перевищення епідпорогу.

В Україні понад 121 тисяча людей, із них 67 722 – діти, за тиждень захворіли на ГРВІ, грип та COVID-19. Такі дані навели у МОЗ у межах 20 – 26 січня і зазначили, що захворюваність зросла на 13%.

Як вказується, 1 478 дорослих і 2 022 дитини потребували госпіталізації. Також зареєстровано сім летальних випадків: п’ять – внаслідок ускладнень грипу та три — через ускладнення COVID-19.

«У двох областях – Тернопільській та Чернівецькій – спостерігається незначне перевищення епідпорогу. В інших областях захворюваність в рамках епідсезону не перевищена», - вказують у МОЗ.

Грип циркулює у 22 регіонах.

У Міністерстві охорони зазначають, що грип починається з різкого підйому температури, а респіраторні симптоми – кашель, утруднене дихання, виділення слизу та біль у горлі – додаються згодом. COVID-19 починається, навпаки, з респіраторних симптомів.

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