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В Минздраве фиксируют увеличение случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19

17:00, 29 января 2025
В двух областях – Тернопольской и Черновицкой – наблюдается незначительное превышение эпидпорога.
В Минздраве фиксируют увеличение случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19
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В Украине более 121 тысячи человек, из них 67 722 – дети, за неделю заболели на ОРВИ, грипп и COVID-19. Такие данные привели в Минздраве в пределах 20 – 26 января и отметили, что заболеваемость выросла на 13%.

Как указывается, 1478 взрослых и 2022 ребенка нуждались в госпитализации. Также зарегистрировано семь летальных исходов: пять – вследствие осложнений гриппа и три – из-за осложнений COVID-19.

«В двух областях – Тернопольской и Черновицкой – наблюдается незначительное превышение эпидпорога. В других областях заболеваемость в рамках эпидсезона не превышена», - указывают в Минздраве.

Грипп циркулирует в 22 регионах.

В Министерстве охраны отмечают, что грипп начинается с резкого подъема температуры, а респираторные симптомы – кашель, затрудненное дыхание, выделение слизи и боль в горле – добавляются позже. COVID-19 начинается, напротив, с респираторных симптомов.

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Минздрав

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