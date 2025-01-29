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Топ-чиновник КГГА оформил фейковую инвалидность, чтобы избежать призыва

14:07, 29 января 2025
Чиновник одного из департаментов КГГА подозревается в безосновательном оформлении себе второй группы инвалидности.
Топ-чиновник КГГА оформил фейковую инвалидность, чтобы избежать призыва
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В Киеве правоохранители разоблачили первого заместителя директора одного из департаментов КГГА, который подозревается в безосновательном оформлении второй группы инвалидности. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В спецслужбе не называют фамилию, но по данным СМИ, речь идет об Александре Яструбенко.

Отмечается, что эта справка позволила ему получить «бронь» от призыва, а также регулярные соцвыплаты от государства, предусмотренные для такой группы инвалидности.

«В частности, в течение 2023-2024 годов он незаконно получил 170 тыс. грн в виде компенсации за якобы «частичную потерю дееспособности», - сообщили в СБУ.

В ходе расследования было установлено, что для оформления фиктивной инвалидности чиновник собственноручно подделал данные медицинских исследований, в частности, «ухудшил» показатели эхокардиографии, которые якобы указывали на тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы.

Затем фигурант передал подделку в одну из городских больниц столицы, что стало основанием для направления заключения в МСЭК.

В ходе следственных действий обнаружены материалы, свидетельствующие о фейковом характере поданных им документов.

В настоящее время чиновнику КГГА сообщено о подозрении. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

В СБУ добавили, что проверяется информация о возможной причастности к «схеме» других должностных лиц.

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СБУ Киев КГГА

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