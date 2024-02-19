Жилищная субсидия для переселенцев: как получить и какие нужны документы

Правительство поддерживает людей в сложных жизненных обстоятельствах. Один из способов поддержки – предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, спрос на которые увеличился из-за полномасштабной войны с рф.
Особенно эта поддержка актуальна для многих внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасительным кругом, что позволяет им адаптироваться к новым условиям жизни. Об этом сообщает Министерство социальной политики.
Получить субсидию может любая семья, чьи расходы по ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежей за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.
Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.
Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал Дія или в ближайшем управлении социальной защиты населения.
Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:
- Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
- Центр предоставления административных услуг;
- уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.
Оформить субсидию можно онлайн с помощью:
- портала «Дія»;
- вебпортала электронных услуг ПФУ;
- мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.
Для получения субсидии требуются:
- Заявление о назначении субсидии.
- Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.
- Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
- Справка о статусе ВПЛ.
Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизироваться с помощью электронной подписи или через Действие.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.