Жилищная субсидия для переселенцев: как получить и какие нужны документы

Получить субсидию может любая семья, расходы на коммуналку которых превышают установленный для них обязательный платеж.

Правительство поддерживает людей в сложных жизненных обстоятельствах. Один из способов поддержки – предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, спрос на которые увеличился из-за полномасштабной войны с рф.

Особенно эта поддержка актуальна для многих внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасительным кругом, что позволяет им адаптироваться к новым условиям жизни. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Получить субсидию может любая семья, чьи расходы по ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежей за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.

Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал Дія или в ближайшем управлении социальной защиты населения.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:

Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Центр предоставления административных услуг;

уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

Оформить субсидию можно онлайн с помощью:

портала «Дія»;

вебпортала электронных услуг ПФУ;

мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

Заявление о назначении субсидии.

Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.

Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизироваться с помощью электронной подписи или через Действие.

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