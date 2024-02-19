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Жилищная субсидия для переселенцев: как получить и какие нужны документы

00:00, 19 февраля 2024
Получить субсидию может любая семья, расходы на коммуналку которых превышают установленный для них обязательный платеж.
Жилищная субсидия для переселенцев: как получить и какие нужны документы
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Правительство поддерживает людей в сложных жизненных обстоятельствах. Один из способов поддержки – предоставление субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, спрос на которые увеличился из-за полномасштабной войны с рф.

Особенно эта поддержка актуальна для многих внутренне перемещенных лиц, которые из-за боевых действий вынуждены были покинуть свои дома и переехать в другие регионы. Для них жилищная субсидия становится спасительным кругом, что позволяет им адаптироваться к новым условиям жизни. Об этом сообщает Министерство социальной политики.

Получить субсидию может любая семья, чьи расходы по ЖКУ превышают установленный для них обязательный платеж. Если сумма ваших платежей за жилищно-коммунальные услуги (в пределах социальных норм) выше этого предела, вы можете рассчитывать на помощь от государства.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства. Он зависит от доходов семьи: чем меньше доходы, тем большую часть расходов на ЖКУ возьмет на себя государство.

Подать заявку на получение субсидии можно онлайн через портал Дія или в ближайшем управлении социальной защиты населения.

Чтобы получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, внутренне перемещенные лица могут обратиться к:

  • Сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • Центр предоставления административных услуг;
  • уполномоченного должностного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориального общества.

Оформить субсидию можно онлайн с помощью:

  • портала «Дія»;
  • вебпортала электронных услуг ПФУ;
  • мобильного приложения Пенсионного фонда Украины.

Для получения субсидии требуются:

  • Заявление о назначении субсидии.
  • Декларация о доходах и расходах, в которой указываются данные о лицах из состава домохозяйства, проживающих вместе.
  • Паспорт, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
  • Справка о статусе ВПЛ.

Проверить, назначена ли вам субсидия на оплату ЖКУ можно, обратившись лично в орган, в котором вы подавали документы на получение субсидии или на официальном веб-портале ПФУ. В личном кабинете электронных услуг нужно авторизироваться с помощью электронной подписи или через Действие.

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