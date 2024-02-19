Житлова субсидія для переселенців: як отримати і які потрібно документи

Отримати субсидію може будь-яка сім'я, чиї витрати на комуналку перевищують встановлений для них обов'язковий платіж.

Держава підтримує громадян у складних життєвих обставинах. Один зі способів підтримки – надання субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, попит на які збільшився через повномасштабну війну з рф.

Особливо ця підтримка актуальна для багатьох внутрішньо переміщені особи, які через бойові дії змушені були залишити свої домівки та переїхати до інших регіонів. Для них житлова субсидія стає рятівним колом, що дозволяє їм адаптуватися до нових умов життя. Про це повідомляє Міністерство соціальної політики.

Отримати субсидію може будь-яка сім'я, чиї витрати на ЖКП перевищують встановлений для них обов'язковий платіж. Якщо сума ваших платіжок за житлово-комунальні послуги (в межах соціальних норм) вища за цю межу, ви можете розраховувати на допомогу від держави.

Розмір субсидії розраховується індивідуально для кожного домогосподарства. Він залежить від доходів сім'ї: чим менші доходи, тим більшу частину витрат на ЖКП візьме на себе держава.

Подати заявку на отримання субсидії можна онлайн через портал «Дія» або у найближчому управлінні соціального захисту населення.

Щоб отримати субсидію на оплату житлово-комунальних послуг внутрішньо переміщені особи можуть звернутися до:

Сервісного центру Пенсійного фонду України;

Центру надання адміністративних послуг;

уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради територіальної громади.

Оформити субсидію можна онлайн за допомогою:

порталу «Дія»;

вебпорталу електронних послуг ПФУ;

мобільного додатку Пенсійного фонду України.

Для отримання субсидії потрібні:

Заява про призначення субсидії.

Декларація про доходи та витрати, в якій зазначаються дані про осіб зі складу домогосподарства, які проживають разом.

Паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Довідка про статус ВПО.

Перевірити, чи призначено вам субсидію на оплату ЖКП можна, звернувшись особисто до органу, в якому ви подавали документи на отримання субсидії або на офіційному веб-порталі ПФУ. В особистому кабінеті електронних послуг потрібно авторизуватися за допомогою електронного підпису або через «Дію».

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