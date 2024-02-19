У Києві під час комендантської години зупинили авто з вогнепальною зброєю

Під час перевірки підозрілих громадян в BMW виявили вогнепальну зброю та набої.

Джерело фото: Патрульна поліція Києва

Патрульні поліцейські Києва виявили громадян, які могли мати при собі небезпечну зброю, повідомляє прес-служба поліції.

Під час регулярного патрулювання інспектори зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив комендантську годину. У салоні машини перебували два чоловіки, які проявляли підозрілу поведінку та не могли відповісти на запитання щодо свого маршруту.

Після перевірки документів осіб та огляду автомобіля, поліцейські виявили всередині ймовірно холодну та вогнепальну зброю, набої та предмет, що схожий на бейсбольну биту.

Патрульні затримали підозрюваних та запросили на місце події слідчих для подальшого розслідування цього інциденту.

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