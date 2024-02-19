Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, чи може суд тлумачити рішення КСУ у справі про соціальні гарантії військовослужбовців органів внутрішніх справ

Адміністративний суд позбавлений повноважень тлумачити рішення Конституційного Суду шляхом розширення кола осіб, на яких поширюються соціальні гарантії військовослужбовців, – позиція Касаційного адміністративного суду.

«На суд хотіли знайти управу і поставити суддів на місце» – в черговому суді відбулися обшуки, а прокурор погрожував суддям

Болградський райсуд Одеської області поскаржився на обшуки та місцевого прокурора.

Якщо орган опіки та піклування не може надати висновок через перебування дитини за кордоном чи на непідконтрольній території, це не означає неможливість розгляду спору судом, — КЦС ВС

Неможливість надати органом опіки та піклування висновку в таких справах, зокрема, у зв’язку з перебуванням дитини за межами країни, перебуванням дитини на непідконтрольній території, неможливості встановити місце фактичного перебування дитини з одним із батьків, не означає неможливості розгляду та вирішення спору судом.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

Жінка намагалася в суді оскаржити затримання чоловіка на блокпості та доставку його в ТЦК: що вирішив суд

Суд зазначив, що чоловік добровільно пройшов ВЛК та добровільно в той же день поїхав у війська.

  1. В Україні

У Києві під час комендантської години зупинили авто з вогнепальною зброєю

07:59, 19 лютого 2024
Під час перевірки підозрілих громадян в BMW виявили вогнепальну зброю та набої.
У Києві під час комендантської години зупинили авто з вогнепальною зброєю
Джерело фото: Патрульна поліція Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Патрульні поліцейські Києва виявили громадян, які могли мати при собі небезпечну зброю, повідомляє прес-служба поліції.

Під час регулярного патрулювання інспектори зупинили автомобіль BMW, водій якого порушив комендантську годину. У салоні машини перебували два чоловіки, які проявляли підозрілу поведінку та не могли відповісти на запитання щодо свого маршруту.

Після перевірки документів осіб та огляду автомобіля, поліцейські виявили всередині ймовірно холодну та вогнепальну зброю, набої та предмет, що схожий на бейсбольну биту.

Патрульні затримали підозрюваних та запросили на місце події слідчих для подальшого розслідування цього інциденту.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва