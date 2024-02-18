У Тернополі чоловік викинув в парку валізу із тілом матері

Тернопільські поліцейські розшукали чоловіка, який викинув валізу з трупом своєї матері.

Джерело фото: npu.gov.ua

У Тернополі, у парку «Сопільче», дві дівчинки випадково натрапили на шокуючу знахідку - валізу з тілом жінки всередині. Подія сталася неподалік від ставу, коли діти гуляли у парку, – повідомила Національна поліція.

Поліцейські та судово-медичні експерти були негайно викликані на місце події. Відкривши валізу, правоохоронці виявили тіло жінки, яка за попередніми оцінками була у віці 60-70 років. Жінка була дуже худою, і комусь вдалося помістити її тіло у валізу.

За даними поліції, тіло не було розчленоване. Початкові сліди свідчать про вчинення злочину згідно зі статтею 115 Кримінального кодексу України (Вбивство). Правоохоронні органи розпочали оперативні заходи для затримання осіб, причетних до цього злочину.

В результаті розшукових заходів, поліцейські встановили, що валізу з тілом жінки викинув у парк чоловік, який є сином загиблої. Подія сталася після смерті 84-річної жінки, яка була хворою. Чоловік стверджує, що, побоявшись, він вирішив помістити тіло матері у валізу та вивезти у парк. Після цього він втік з Тернополя, проте його затримали в Одесі.

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