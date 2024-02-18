В Тернополе мужчина выбросил в парке чемодан с телом матери

Тернопольские полицейские разыскали мужчину, который выбросил чемодан с трупом своей матери.

Источник фото: npu.gov.ua

В Тернополе, в парке "Сопильче", две девочки случайно наткнулись на шокирующую находку - чемодан с телом женщины внутри. Происшествие произошло неподалеку от пруда, когда дети гуляли в парке, - сообщила Национальная полиция.

Полицейские и судебно-медицинские эксперты были немедленно вызваны на место происшествия. Открыв чемодан, правоохранители обнаружили тело женщины, которая по предварительным оценкам была в возрасте 60-70 лет. Женщина была очень худой, и кому-то удалось поместить ее тело в чемодан.

По данным полиции, тело не было расчленено. Начальные следы свидетельствуют о совершении преступления согласно статье 115 Уголовного кодекса Украины (Убийство). Правоохранительные органы начали оперативные мероприятия для задержания лиц, причастных к этому преступлению.

В результате розыскных мероприятий, полицейские установили, что чемодан с телом женщины выбросил в парк мужчина, который является сыном погибшей. Происшествие произошло после смерти 84-летней женщины, которая была больной. Мужчина утверждает, что, побоявшись, он решил поместить тело матери в чемодан и вывезти в парк. После этого он сбежал из Тернополя, однако его задержали в Одессе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.