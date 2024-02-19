В Киеве во время комендантского часа остановили авто с огнестрельным оружием

Во время проверки подозрительных граждан в BMW обнаружили огнестрельное оружие и патроны.

Источник фото: Патрульная полиция Киева

Патрульные полицейские Киева обнаружили граждан, которые могли иметь при себе опасное оружие, сообщает пресс-служба полиции.

Во время регулярного патрулирования инспекторы остановили автомобиль BMW, водитель которого нарушил комендантский час. В салоне машины находились два человека, которые проявляли подозрительное поведение и не могли ответить на вопрос о своем маршруте.

После проверки документов лиц и осмотра автомобиля, полицейские обнаружили внутри вероятно холодное и огнестрельное оружие, патроны и предмет, похожий на бейсбольную биту.

Патрульные задержали подозреваемых и пригласили на место происшествия следователей для дальнейшего расследования этого инцидента.

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