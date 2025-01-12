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У станции «Академик Вернадский» родились уже около тысячи птенцов пингвинов, видео

08:18, 12 января 2025
В прошлом сезоне на острове Галиндез количество субантарктических пингвинов достигло рекордных 7 тысяч.
У станции «Академик Вернадский» родились уже около тысячи птенцов пингвинов, видео
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На острове Галиндез, в районе станции «Академик Вернадский», уже родилось около тысячи птенцов субантарктических пингвинов. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

В части гнезд еще остаются яйца, так что количество птенцов еще будет расти, хотя большинство семей имеют уже по два малыша.

В Центре показали на видео, как происходит процесс кормления. После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин «поставляет» частично переваренную пищу из пищевода к клюву, а детеныш оттуда ею лакомится.

На Галиндеге гнездятся преимущественно субантарктические пингвины. Их также называют ишаковыми из-за характерного громкого крика. На остров они прибывают весной для размножения. Здесь строят гнезда, откладывают яйца (обычно по два) и выводят птенцов.

В прошлом сезоне, отмечают на станции, на Галиндеге количество субантарктических пингвинов достигло рекордных 7 тысяч.

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