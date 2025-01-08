В российском Энгельсе дроны атаковали нефтебазу — произошел масштабный пожар, видео

В Энгельсе после атаки БпЛА горит нефтехранилище.

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В ночь на 8 января произошла массированная дроновая атака на российский город Энгельс в Саратовской области. В результате атаки вспыхнула нефтебаза.

Взрывы раздались около 03:05 по киевскому времени. По словам местных жителей, раздалось по меньшей мере 15 взрывов.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин подтвердил, что город атаковали беспилотники. Он заявил о «попадании обломков в промышленный объект в Энгельсе».

В сети также было обнародовано видео масштабного пожара.

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