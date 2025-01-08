ВПЛ смогут принимать участие в местном самоуправлении — Зеленский подписал закон

Закон направлен на развитие демократии в общинах и позволит упростить доступ каждого гражданина к принятию решений местного значения.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины о народовластии на уровне местного самоуправления» — законопроект 7283.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что закон направлен на развитие демократии в общинах и позволит упростить доступ каждого гражданина к принятию решений местного значения.

«Отныне понятие «жителя» определенного общества закреплено в Законе, а ВПЛ является жителем того общества, где фактически проживает.

Это открывает для внутренне перемещенных лиц новые возможности по привлечению к общественной жизни общества и является шагом для интеграции ВПЛ по новому месту жительства. Ведь жители общин могут участвовать в общем собрании, планировании и распределении средств местного бюджета, проводить общественные оценки деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц, приобщаться к работе консультативно-совещательных органов, проводить общественные слушания и публичные консультации», - сказал он.

Закон обязывает территориальные общины утвердить собственные уставы, улучшает механизмы подачи местных инициатив и поощряет привлечение молодежи к местному самоуправлению.

Также Лубинец добавил, что эта инициатива является важным шагом для укрепления местной демократии и способствует адаптации ВПЛ в общинах посредством их активного участия в местном самоуправлении.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон, вводящий инструменты отчетности местных депутатов перед избирателями. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк объяснила, что делает этот документ столь важным:

– продолжение реформы децентрализации в направлении активного вовлечения в процесс контроля жителей общин. Так, децентрализация это не только бюджеты и права на места, но и контроль со стороны граждан.

– развитие гражданского общества, формирование у людей вовлеченности в принятие решений, что в свою очередь повышает эффективность муниципального управления.

– это один из маркеров выполнения плана Ukrainian Facility и получения соответствующего финансирования.

– в конце концов этот законопроект о том, чтобы на местном уровне не зарождались у некоторых чиновников замашки «царизма» и желание решать все самостоятельно без мнения общины.

Документ предусматривает, что жители общин могут влиять на власть через инструменты:

местные инициативы;

общественные слушания;

общее собрание;

петиции, консультации;

участие общины в вопросах формирования и распределения местного бюджета;

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