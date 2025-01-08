Дональд Трамп показал карту США с присоединенной Канадой

На карте территория Канады окрашена вместе с США в цвета американского флага.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в сети карту Соединенных Штатов Америки с присоединенной Канадой. Соответствующие посты он опубликовал 8 января в собственной социальной сети Truth Social.

На карте территория Канады окрашена вместе с США в цвета американского флага.

«О, Канада», - подписал фото Трамп.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что «нет ни малейшего шанса, что Канада станет частью США».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.