Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп показав мапу США з приєднаною Канадою

09:42, 8 січня 2025
На карті територія Канади зафарбована разом зі США в кольори американського прапора.
Дональд Трамп показав мапу США з приєднаною Канадою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у мережі карту Сполучених Штатів Америки з приєднаною Канадою. Відповідні пости він опублікував 8 січня у власній соціальній мережі Truth Social.

На карті територія Канади зафарбована разом зі США в кольори американського прапора.

«О, Канада», — підписав фото Трамп.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що «немає жодного шансу, що Канада стане частиною США».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Дональд Трамп Канада

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Справи щодо оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК і БЕБ пропонується розглядати у Київському міському окружному адміністративному суді — законопроект

У Раді зʼявився альтернативний до законопроекту Кабміну про створення Вищого адмінсуду законопроект, яким пропонується, аби справи щодо конкурсів на керівництво НАБУ, САП, НАЗК розглядав Київський міський ОАС.

Співмірність застави в кримінальних правопорушеннях, пов’язаних з ухиленням від сплати податків — що каже судова практика

До підозрюваного, обвинуваченого навіть за ч. 3 ст. 212 КК України, не може бути застосовано запобіжний захід домашній арешт або тримання під вартою, оскільки санкція статті не передбачає позбавлення волі.

Кабмін зареєстрував у Раді законопроект про скасування Житлового кодексу і можливість реконструкції застарілого житлового фонду

Як зазначає уряд, соціальної доступної оренди в країні не існує, що є суттєвою перепоною для залучення підтримки міжнародних організацій та донорів для формування житлових фондів.

Верховна Рада розгляне комітетський законопроект про направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав

У законопроекті пропонується удосконалити механізми направлення і перебування підрозділів ЗСУ на території країн-партнерів під час дії воєнного стану.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео