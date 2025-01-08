Дональд Трамп показав мапу США з приєднаною Канадою

На карті територія Канади зафарбована разом зі США в кольори американського прапора.

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Обраний президент США Дональд Трамп опублікував у мережі карту Сполучених Штатів Америки з приєднаною Канадою. Відповідні пости він опублікував 8 січня у власній соціальній мережі Truth Social.

На карті територія Канади зафарбована разом зі США в кольори американського прапора.

«О, Канада», — підписав фото Трамп.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що «немає жодного шансу, що Канада стане частиною США».

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