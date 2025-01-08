8 січня – яке сьогодні свято та головні події

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку.

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У середу, 8 січня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 січня в Україні і світі святкують Всесвітній день друку. Свято, яке має на меті вшанування значення друкованих медіа та технічних досягнень в галузі друку. Цей день був заснований на честь створення першого друкованого видання, яке вийшло в день, коли Йоганн Гутенберг запатентував перший друкарський прес 1440 року. 8 січня святкується як день, коли було засновано перший друкарський прес, який значно змінив спосіб поширення інформації, зробивши її доступною для ширших мас. Революція, яку викликав цей винахід, мала величезний вплив на розвиток наук, культури і націозних громад. У сучасному світі, незважаючи на розвиток цифрових технологій, друк залишається важливим елементом комунікаційної інфраструктури. День 8 січня дає можливість визнати значення як класичного друку, так і новітніх інновацій в індустрії, таких як 3D-друк, цифровий друк тощо.

Також 8 січня День обертання Землі. Це неофіційна дата, яку обирають для святкування, адже цей день символізує постійну та невидиму для нас ротацію нашої планети навколо своєї осі. Цього дня зазвичай нагадують про важливість Землі та її обертання як основи для життя на нашій планеті. Земля здійснює обертання навколо своєї осі за 24 години, що створює цикли дня і ночі. Це обертання є одним з ключових природних процесів, які визначають всі фізичні явища, що ми спостерігаємо на планеті. Земля обертається і надає можливість виникнення природних явищ, таких як зміна пір року, циркуляція атмосферних мас та океанічних течій, що безпосередньо впливають на клімат і життя людей.

А ще 8 січня День повитух. Маловідоме свято, яке відзначають на честь важливої ролі повитух (акушерок) у допомозі жінкам під час пологів та в післяпологовому періоді. Цей день є можливістю вшанувати тих фахівців, які відіграють надзвичайно важливу роль у забезпеченні здоров'я матері та дитини під час пологів, а також у післяпологовому періоді. 8 січня було обрано як дата для святкування через те, що вона в деяких країнах є днем, коли відзначають певні події в історії професії акушерки або відомих постатей, що мали значення для розвитку акушерства.

Яке сьогодні церковне свято

8 січня в церковному календарі – день пам’яті святого преподобного Юрія. Він був одним із найвідоміших святих у християнстві. Він народився у Лівані в III столітті і став відомий своїми дивами та життям, присвяченим служінню Богу. Юрій служив у римській армії, де зазнав переслідувань через свою віру. Він відмовився зректися християнства і за це був мученицьки страчений. Його вірність Богу, навіть перед обличчям смерті, зробила його символом мужності і віри.

Календар важливих подій за 8 січня

1198 рік — починається понтифікат Інокентія ІІІ (Лотаріо, граф Сеньї), 176-го Папи римського (1198—1216);

1297 рік — Франсуа Гримальді захоплює Монако;

1547 рік — друком виходить Катехізис Мартінаса Мажвідаса — перша книга литовською мовою;

1558 рік — французи займають Кале, останнє континентальне володіння Англії у Франції;

1656 рік — у нідерландському місті Гарлем виходить перший номер газети Weeckelijcke Courante van Europa, найстарішого з періодичних видань, що нині існують (зараз виходить від назвою Гарлемський вісник);

1828 рік — засновують Демократичну партію США;

1851 рік — французький фізик Леон Фуко завдяки сконструйованому ним апарату демонструє обертання Землі;

1863 рік — в Александрії запускають перший в Африці трамвай-конку;

1889 рік — учений Герман Голлеріт із Нью-Йорка отримує патент на табулюючу машину, яка була використана під час перепису населення в країні;

1918 рік — виступаючи перед членами Конгресу, Президент США Вудро Вільсон пропонує Чотирнадцять пунктів — програму мирного перевлаштування післявоєнного світу, що мала сприяти закінченню І Світової війни;

1919 рік — у с. Ясіня теперішньої Закарпатської Гуцульщини провідна коляда місцевих гуцулів «завершується» роззброєнням угорської залоги та встановленням української Гуцульської Республіки;

1926 рік — султана Неджду Абдель-Азіз ібн Сауда коронують у Великій мечеті Мекки як король Хіджазу;

1957 рік — Боббі Фішер стає чемпіоном США з шахів у віці 14 років;

1961 рік — французи на референдумі голосують за надання Алжиру незалежності;

1978 рік — розгоном великої антиурядової демонстрації в Кумі починається Ісламська революція в Ірані;

2004 рік — у Саутгемптоні відбувається церемонія «хрещення» морського суперлайнера «Queen Mary 2», найбільшого на той час у світі;

2020 рік — збиття українського Boeing 737 під Тегераном, загинуло 176 людей.

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