ВПО зможуть брати участь у місцевому самоврядуванні — Зеленський підписав закон

Закон спрямований на розвиток демократії у громадах і дозволить спростити доступ кожного громадянина до ухвалення рішень місцевого значення.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування» — законопроект 7283.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що закон спрямований на розвиток демократії у громадах і дозволить спростити доступ кожного громадянина до ухвалення рішень місцевого значення.

«Відтепер поняття «жителя» певної громади закріплено у Законі, а ВПО є жителем тієї громади, де фактично проживає.

Це відкриває для внутрішньо переміщених осіб нові можливості із залучення до суспільного життя громади та є кроком для інтеграції ВПО за новим місцем проживання. Адже жителі громад можуть брати участь у загальних зборах, у плануванні і розподілі коштів місцевого бюджету, проводити громадські оцінювання діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, долучатися до роботи консультативно-дорадчих органів, проводити громадські слухання та публічні консультації», - сказав він.

Окрім того, Закон зобов'язує територіальні громади затвердити власні статути, покращує механізми подання місцевих ініціатив та заохочує залучення молоді до місцевого самоврядування.

Також Лубінець додав, що ця ініціатива є важливим кроком для зміцнення місцевої демократії і сприяє адаптації ВПО у громадах за допомогою їхньої активної участі у місцевому самоврядуванні.

Раніше ми писали, що Рада прийняла закон, який запроваджує інструменти звітування місцевих депутатів перед виборцями. Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк пояснювала, що робить цей документ таким важливим:

- продовження реформи децентралізації в напрямку активного залучення до процесу контролю жителів громад. Так, децентралізація це не тільки бюджети і права на місця, але і контроль з боку громадян.

- розвиток громадянського суспільства, формування у людей залученості до прийняття рішень, що в свою чергу підвищує ефективність муніципального управління.

- це один з маркерів виконання плану Ukrainian Facility та отримання відповідного фінансування.

- зрештою, цей законопроект про те, щоб на місцевому рівні не зароджувалися у деяких чиновників замашки «царизму» і бажання вирішувати все самостійно без думки громади.

Документ передбачає, що жителі громад можуть впливати на владу через інструменти:

місцеві ініціативи;

громадські слухання;

загальні збори;

петиції, консультації;

участь громади в питаннях формування й розподілу місцевого бюджету;

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