Раді рекомендували прийняли в цілому законопроект щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування

Законопроектом передбачається вдосконалення правового регулювання існуючих та впровадження нових механізмів локальної демократії.

Фото: proskuriv.khm.gov.ua

Комітет державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув підготовлений до другого читання проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законодавчих актів України щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування (№ 7283) та ухвалив висновок рекомендувати парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому. Про це йдеться у пресслужбі комітету.

Підготовленим до другого читання законопроектом пропонується внести зміни до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про статус депутатів місцевих рад», якими, зокрема, передбачається:

- надання дефініцій термінам «житель» та «конференція жителів»;

- вдосконалення правового регулювання існуючих та впровадження нових механізмів локальної демократії:

загальних зборів (конференцій) жителів;

місцевих ініціатив;

громадських слухань;

участі жителів у плануванні та розподілі коштів місцевого бюджету;

публічних консультацій;

громадської оцінки (експертизи) діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

консультативно-дорадчих органів при органах та/або посадових особах місцевого самоврядування;

- визначення переліку суб’єктів, які можуть ініціювати проведення та долучатися до реалізації різних форм участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення;

- встановлення обов’язку сільської, селищної, міської ради затверджувати статут територіальної громади;

- врегулювання особливостей отримання територіальною громадою інформації про діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування шляхом проведення останніми відкритих зустрічей та оприлюднення письмових звітів про свою діяльність.

Раніше ми детально писали про цей законопроект.

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