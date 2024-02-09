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  1. У світі

Премією «Оскар» нагороджуватимуть кастинг-директорів: нову категорії ввели вперше за понад 20 років

18:23, 9 лютого 2024
Нова категорія буде введена для фільмів, випущених у 2025 році, а це означає, що перша статуетка буде вручена 2026 року.
Премією «Оскар» нагороджуватимуть кастинг-директорів: нову категорії ввели вперше за понад 20 років
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Американська академія кіномистецтва з 2026 року нагороджуватиме кастинг-директорів премією «Оскар». Про це повідомляє видання The New York Times.

Академія додала нову категорію для нагородження премією уперше з 2001 року.

Зазначається, що кастинг-директори наполягали на цій категорії десятиліттями, стверджуючи, що їхня робота має вирішальне значення для успіху фільму. Але академія кінематографічних мистецтв і наук, яка вручає «Оскар», дотепер відхиляла цю ідею.

Нова категорія буде введена для фільмів, випущених у 2025 році, а це означає, що перша статуетка буде вручена 2026 року.

Останньою категорією, яку ввели у 2001 році, був «Оскар» за найкращий повнометражний анімаційний фільм. Перша статуетка дісталася «Шреку». 

Президентка американського кастингового товариства — професійної організації людей у цій галузі Дестіні Ліллі зазначила, що товариство було створено на початку 1980-х років частково для того, щоб сприяти отриманню цієї нагороди.

У 2013 році академія створила відділення кастинг-директорів, яке наразі налічує понад 150 членів. Ліллі сказала, що нова філія дозволила іншим членам академії повністю зрозуміти, чим займаються кастинг-директори.

«Це був навчальний процес, формування розуміння того, який внесок ми як режисери кастингу робимо у готовий фільм», — сказала Ліллі.

Рада керівників академії кіномистецтв проголосувала за додавання нової категорії 7 лютого. Поширеним аргументом проти додавання номінації була тривалість церемонії. Минулого року шоу тривало три з половиною години, а в 2002 році воно досягло 4 годин і 23 хвилин.

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