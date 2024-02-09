Укрзалізниця запустила новий нічний поїзд Харків-Дніпро

У перший рейс нічний поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня – з Дніпра.

«Укрзалізниця» анонсує введення нового поїзда під номером 295/296, який забезпечить зв'язок між Харковом та Дніпром. Перший відправиться з Харкова 2 березня, а з Дніпра - 3 березня. Зауважте, що квитки на цей маршрут будуть доступні для придбання за 20 днів до відправлення.

Повідомлення про це надійшло від «Укрзалізниці», де відзначено, що цей новий поїзд стане «нічною альтернативою подорожі між двома найбільшими містами сходу України».

Щодо розкладу руху поїздів, він передбачає наступне:

Відправлення з Харкова буде відбуватися по парних числах о 23:40, а прибуття до Дніпра - о 05:05 наступного дня.

У зворотному напрямку з Дніпра поїзд стартуватиме по непарних числах також о 23:40, а прибуття до Харкова - о 05:05 наступного дня.

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