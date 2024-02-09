Укрзализныця запустила новый ночной поезд Харьков-Днепр

В первый рейс ночной поезд отправится 2 марта из Харькова и 3 марта - из Днепра.

"Укрзализныця" анонсирует введение нового поезда под номером 295/296, который обеспечит связь между Харьковом и Днепром. Первый отправится из Харькова 2 марта, а из Днепра - 3 марта. Заметьте, что билеты на этот маршрут будут доступны для приобретения за 20 дней до отправления.

Сообщение об этом поступило от "Укрзализныци", где отмечено, что этот новый поезд станет "ночной альтернативой путешествия между двумя крупнейшими городами востока Украины".

Относительно расписания движения поездов, оно предусматривает следующее:

- Отправление из Харькова будет происходить по четным числам в 23:40, а прибытие в Днепр - в 05:05 следующего дня.

- В обратном направлении из Днепра поезд будет стартовать по нечетным числам также в 23:40, а прибытие в Харьков - в 05:05 следующего дня.

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