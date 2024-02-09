Премией «Оскар» будут награждать кастинг-директоров: новую категорию ввели впервые более чем за 20 лет

Новая категория будет введена для фильмов, выпущенных в 2025 году, а значит, первая статуэтка будет вручена в 2026 году.

Американская академия киноискусства с 2026 года награждает кастинг-директоров премией «Оскар». Об этом сообщает издание The New York Times.

Академия добавила новую категорию для награждения премией впервые с 2001 года.

Отмечается, что кастинг-директора настаивали на этой категории десятилетиями, утверждая, что их работа имеет решающее значение для успеха фильма. Но академия кинематографических искусств и наук, вручающая «Оскар», до сих пор отвергала эту идею.

Новая категория будет введена для фильмов, выпущенных в 2025 году, а значит, первая статуэтка будет вручена в 2026 году.

Последней категорией, введенной в 2001 году, был «Оскар» за лучший полнометражный анимационный фильм. Первая статуэтка досталась «Шреку».

Президент американского кастингового общества — профессиональной организации людей в этой области Дестини Лилли отметила, что общество было создано в начале 1980-х годов частично для того, чтобы способствовать получению этой награды.

В 2013 году академия создала отделение кастинг-директоров, которое в настоящее время насчитывает более 150 членов. Лилли сказала, что новый филиал позволил другим членам академии полностью понять, чем занимаются кастинг-директора.

«Это был учебный процесс, формирование понимания того, какой вклад мы как режиссеры кастинга делаем в готовый фильм», - сказала Лилли.

Совет руководителей академии киноискусств проголосовал за добавление новой категории 7 февраля. Распространенным аргументом против добавления номинации была продолжительность церемонии. В прошлом году шоу длилось три с половиной часа, а в 2002 году оно достигло 4 часов и 23 минут.

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