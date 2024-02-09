Раде рекомендовали принятый в целом законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления

Законопроектом предусматривается усовершенствование правового регулирования существующих и внедрение новых механизмов локальной демократии.

Фото: proskuriv.khm.gov.ua

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и другие законодательные акты Украины о народовластии на уровне местного самоуправления (№ 7283) и решил рекомендовать парламенту принять его во втором чтении и в целом. Об этом говорится в пресс-службе комитета.

Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О статусе депутатов местных советов», которыми, в частности, предусматривается:

- предоставление дефиниций терминам «житель» и «конференция жителей»;

- усовершенствование правового регулирования существующих и внедрение новых механизмов локальной демократии:

общего собрания (конференций) жителей;

местных инициатив;

общественных слушаний;

участия жителей в планировании и распределении средств местного бюджета;

публичных консультаций;

общественной оценки (экспертизы) деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;

консультативно-совещательных органов при органах и/или должностных лицах местного самоуправления;

- определение перечня субъектов, которые могут инициировать проведение и приобщаться к реализации различных форм участия территориального общества в решении вопросов местного значения;

- установление обязанности сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориального общества;

- урегулирование особенностей получения территориальной общиной информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления путем проведения последних открытых встреч и обнародования письменных отчетов о своей деятельности.

Ранее мы детально писали об этом законопроекте.

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