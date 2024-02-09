Раде рекомендовали принятый в целом законопроект о народовластии на уровне местного самоуправления

Комитет государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рассмотрел подготовленный ко второму чтению проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О местном самоуправлении в Украине» и другие законодательные акты Украины о народовластии на уровне местного самоуправления (№ 7283) и решил рекомендовать парламенту принять его во втором чтении и в целом. Об этом говорится в пресс-службе комитета.
Подготовленным ко второму чтению законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О местном самоуправлении в Украине» и «О статусе депутатов местных советов», которыми, в частности, предусматривается:
- предоставление дефиниций терминам «житель» и «конференция жителей»;
- усовершенствование правового регулирования существующих и внедрение новых механизмов локальной демократии:
общего собрания (конференций) жителей;
местных инициатив;
общественных слушаний;
участия жителей в планировании и распределении средств местного бюджета;
публичных консультаций;
общественной оценки (экспертизы) деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления;
консультативно-совещательных органов при органах и/или должностных лицах местного самоуправления;
- определение перечня субъектов, которые могут инициировать проведение и приобщаться к реализации различных форм участия территориального общества в решении вопросов местного значения;
- установление обязанности сельского, поселкового, городского совета утверждать устав территориального общества;
- урегулирование особенностей получения территориальной общиной информации о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления путем проведения последних открытых встреч и обнародования письменных отчетов о своей деятельности.
Ранее мы детально писали об этом законопроекте.
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