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У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу — спалахнула масштабна пожежа, відео

10:00, 8 січня 2025
В Енгельсі після атаки БпЛА горить нафтосховище.
У російському Енгельсі дрони атакували нафтобазу — спалахнула масштабна пожежа, відео
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В ніч проти 8 січня відбулася масована дронова атака на російське місто Енгельс у Саратовській області. У результаті атаки спалахнула нафтобаза

Вибухи пролунали близько 03:05 за київським часом. За словами місцевих мешканців, пролунало щонайменше 15 вибухів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив, що місто атакували безпілотники. Він заявив про «влучання уламків у промисловий об'єкт в Енгельсі».

У мережі також оприлюднили відео масштабної пожежі.

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росія війна

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