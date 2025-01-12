Запись в черных ящиках самолета Jeju Air оборвалась за 4 минуты до катастрофы

Расследование катастрофы самолета Jeju Air осложняется отсутствием критических данных из черных ящиков.

Фото из открытых источников

Черные ящики самолета южнокорейской авиакомпании Jeju Air, потерпевшего катастрофу в аэропорту Муан 29 декабря, остановили запись данных за четыре минуты до столкновения с землей, сообщает Yonhap News.

Министерство транспорта Южной Кореи подтвердило, что бортовые самописцы не зафиксировали критический момент падения самолета. Причины отключения самописцев пока неизвестны, и следственные органы продолжают изучать обстоятельства. Как сообщили в Национальном совете по безопасности на транспорте США (NTSB), записи на обоих устройствах - регистраторе данных полета (FDR) и регистраторе голоса в кабине (CVR) - прекратились в 8:59 утра, за четыре минуты до того, как самолет авиакомпании Jeju Air столкнулся с локализатором. Взрыв произошел в 9:03 утра 29 декабря, когда самолет авиакомпании Jeju Air после заноса с нераскрытыми шасси врезался в бетонный холм, на котором размещено оборудование локатора в конце международного аэропорта Муан.

Анализ данных черных ящиков выявил отсутствие информации за эти критические минуты, что затрудняет расследование. Власти Южной Кореи отметили, что, несмотря на важность этих данных, они не являются единственным источником доказательств. Следователи также планируют учитывать записи авиадиспетчеров, видео с места катастрофы и обломки самолета.

Компоненты черных ящиков были направлены в Вашингтон для проверки их надежности, а южнокорейские следователи, которые работали с NTSB, должны вернуться в Корею для дальнейшего расследования.

Власти заявили, что хотя данные FDR и CVR являются критическими для расследований, они не являются единственным источником доказательств.

«Расследование предусматривает анализ различных источников информации, включая записи авиадиспетчеров, видеоматериалы катастрофы и обломки с места», - сказали они.

Как известно, в Южной Корее разбился пассажирский самолет. Он прибыл из столицы Таиланда - Бангкока - со 181 человеком на борту. Впоследствии обнаружили тела всех 179 жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан.

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