Запис у чорних скриньках літака Jeju Air обірвався за 4 хвилини до катастрофи

Розслідування катастрофи літака Jeju Air ускладнюється відсутністю критичних даних з чорних скриньок.

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Чорні скриньки літака південнокорейської авіакомпанії Jeju Air, який зазнав катастрофи в аеропорту Муан 29 грудня, зупинили запис даних за чотири хвилини до зіткнення з землею, повідомляє Yonhap News.

Міністерство транспорту Південної Кореї підтвердило, що бортові самописці не зафіксували критичний момент падіння літака. Причини відключення самописців наразі невідомі, і слідчі органи продовжують вивчати обставини. Як повідомили у Національній раді з безпеки на транспорті США (NTSB), записи на обох пристроях — реєстраторі даних польоту (FDR) і реєстраторі голосу в кабіні (CVR) — припинилися о 8:59 ранку, за чотири хвилини до того, як літак авіакомпанії Jeju Air зіткнувся з локалізатором. Вибух стався о 9:03 ранку 29 грудня, коли літак авіакомпанії Jeju Air після заносу з нерозкритими шасі врізався в бетонний пагорб, на якому розміщено обладнання локатора в кінці міжнародного аеропорту Муан.

Аналіз даних чорних скриньок виявив відсутність інформації за ці критичні хвилини, що ускладнює розслідування. Влада Південної Кореї зазначила, що, попри важливість цих даних, вони не є єдиним джерелом доказів. Слідчі також планують враховувати записи авіадиспетчерів, відео з місця катастрофи та уламки літака.

Компоненти чорних скриньок були направлені до Вашингтона для перевірки їх надійності, а південнокорейські слідчі, які працювали з NTSB, повинні повернутися до Кореї для подальшого розслідування.

Влада заявила, що хоча дані FDR і CVR є критичними для розслідувань, вони не є єдиним джерелом доказів.

«Розслідування передбачає аналіз різних джерел інформації, включаючи записи авіадиспетчерів, відеоматеріали катастрофи та уламки з місця», — сказали вони.

Як відомо, у Південній Кореї розбився пасажирський літак. Він прибув зі столиці Таїланду – Бангкока – зі 181 людиною на борту. Згодом виявили тіла всіх 179 жертв авіакатастрофи в аеропорту Муан.

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