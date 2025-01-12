Спецпрокурор у справах Трампа подав у відставку

Спецпрокурор Джек Сміт подав остаточний звіт та заяву про відставку.

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Спецпрокурор Джек Сміт, який висунув обвинувачення у двох справах новообраному президенту США Дональду Трампу, подав у відставку. Про це повідомляє Reuters.

Сміт подав заяву про відставку ще 10 січня. В офіційному повідомленні йшлося, що він завершив свою роботу, подав остаточний конфіденційний звіт і залишив посаду в Міністерстві юстиції США.

Звіт, який він подав, має бути оприлюднений. Адвокати Трампа звернулися до Міністерства юстиції США та суду проти публікації. Федеральний апеляційний суд США постановив, що Міністерство юстиції може публікувати звіт.

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