Спецпрокурор по делам Трампа подал в отставку

Спецпрокурор Джек Смит подал окончательный отчет и заявление об отставке.

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Спецпрокурор Джек Смит, который выдвинул обвинения по двум делам новоизбранному президенту США Дональду Трампу, подал в отставку. Об этом сообщает Reuters.

Смит подал заявление об отставке еще 10 января. В официальном сообщении говорилось, что он завершил свою работу, подал окончательный конфиденциальный отчет и оставил должность в Министерстве юстиции США.

Отчет, который он подал, должен быть обнародован. Адвокаты Трампа обратились в Министерство юстиции США и суд против публикации. Федеральный апелляционный суд США постановил, что Министерство юстиции может публиковать отчет.

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