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Полиция провела обыски у «мажоров», которые перекрыли движение в центре Киева и разбросали деньги возле мемориала погибшим воинам

12:17, 12 января 2025
Во время обысков у несовершеннолетних нашли пистолеты, патроны, ножи и другие запрещенные предметы.
Полиция провела обыски у «мажоров», которые перекрыли движение в центре Киева и разбросали деньги возле мемориала погибшим воинам
Источник фото: Андрей Смолий
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Полиция Киева провела обыски у двух несовершеннолетних парней, которые недавно привлекли внимание общественности своими поступками, сообщил общественный деятель Андрей Смолий. Подростки стали «известными» благодаря видео, на котором перекрывали движение в центре Киева, слушая русскую музыку и разбрасывая деньги вблизи мемориала погибшим украинским воинам.

«Когда тебе 16, папа влиятельный, а драйв в крови - центр Киева становится твоим личным паркингом. Люксовые тачки, громкая русская музыка и пение «Я русский» - лучший способ шокировать всех вокруг», - комментируют телеграм-каналы видео.

Во время обысков у молодых людей были обнаружены пистолеты, патроны, ножи и другие запрещенные предметы.

Ранее Игорь Лаченков отмечал, что среди участников инцидента были сыновья влиятельных лиц, в частности, сына народного депутата от ОПЗЖ и сына бывшего главы Лимана.

Кроме того, полиция завершила установление всех участников инцидента, и ювенальные полицейские провели беседы с несовершеннолетними и их родителями. Один из ребят ранее уже попадал в подобные ситуации с использованием русской музыки. Он был привлечен к ответственности по статье 436-2 Уголовного кодекса Украины, а суд принял решение о наказании в виде пробационного надзора сроком на один год.

Источник фото: Андрей Смолий

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