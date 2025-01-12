Поліція провела обшуки у «мажорів», які перекрили рух в центрі Києва та розкидали гроші біля меморіалу загиблим воїнам

Під час обшуків у неповнолітніх знайшли пістолети, набої, ножі та інші заборонені предмети.

Джерело фото: Андрій Смолій

Поліція Києва провела обшуки у двох неповнолітніх молодиків, які нещодавно привернули увагу громадськості своїми вчинками, повідомив громадський діяч Андрій Смолій. Підлітки стали «відомими» завдяки відео, на якому перекривали рух у центрі Києва, слухаючи російську музику та розкидаючи гроші поблизу меморіалу загиблим українським воїнам.

«Коли тобі 16, тато впливовий, а драйв у крові — центр Києва стає твоїм особистим паркінгом. Люксові тачки, гучна російська музика і співи «Я русский» — найкращий спосіб шокувати всіх навколо», – коментують телеграм-канали відео.

Під час обшуків у молодиків були виявлені пістолети, набої, ножі та інші заборонені предмети.

Раніше Ігор Лаченков зазначав, що серед учасників інциденту були сини впливових осіб, зокрема, сина народного депутата від ОПЗЖ та сина колишнього голови Лиману.

Крім того, поліція завершила встановлення всіх учасників інциденту, і ювенальні поліцейські провели бесіди з неповнолітніми та їхніми батьками. Один з хлопців раніше вже потрапляв у подібні ситуації з використанням російської музики. Він був притягнутий до відповідальності за статтею 436-2 Кримінального кодексу України, а суд ухвалив рішення про покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Джерело фото: Андрій Смолій

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