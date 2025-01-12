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Ватикан дозволив геям ставати священиками при умові збереження целібату

11:57, 12 січня 2025
Папа Франциск схвалив зміни в політиці щодо вступу чоловіків-геїв до семінарій.
Ватикан дозволив геям ставати священиками при умові збереження целібату
Фото з відкритих джерел
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Ватикан схвалив нові вказівки, що дозволяють чоловікам-геям вступати до католицьких семінарій, якщо вони утримуються від сексуальних відносин. Це змінює підхід до прийому кандидатів на священство в глобальній католицькій церкві. Про це повідомляє Reuters.

Раніше, згідно з інструкцією 2016 року, семінарії не могли приймати чоловіків з «глибоко вкоріненими гомосексуальними нахилами». Нова версія документу, схвалена італійськими єпископами у листопаді, дозволяє гомосексуальним чоловікам вступати до священства за умови, що вони не будуть займатися сексом, оскільки Ватикан вважає гомосексуальну активність «порочною за своєю суттю».

Документ наголошує, що під час формування священиків важливо не обмежувати розпізнавання тільки гомосексуальними нахилами, але й враховувати цілу структуру особистості кандидата.

Вказівки мають випробувальний період у три роки. У тексті також зазначено, що Папа Франциск, який відомий більш лояльним ставленням до ЛГБТ-спільноти, дозволив священикам благословляти одностатеві пари в окремих випадках.

Попри це, питання допуску геїв до священства залишалося чутливим. Багато священиків, що є геями, не висловлюють свою сексуальність через страх переслідувань. Раніше Папа Франциск закликав до ретельного відбору кандидатів у семінарії, а також застерігав від прийняття священиків, які займаються сексуальними відносинами.

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Ватикан

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