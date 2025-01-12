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Ватикан разрешил геям становиться священниками при условии сохранения целибата

11:57, 12 января 2025
Папа Франциск одобрил изменения в политике относительно поступления мужчин-геев в семинарии.
Ватикан разрешил геям становиться священниками при условии сохранения целибата
Фото из открытых источников
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Ватикан одобрил новые указания, позволяющие мужчинам-геям поступать в католические семинарии, если они воздерживаются от сексуальных отношений. Это меняет подход к приему кандидатов на священство в глобальной католической церкви. Об этом сообщает Reuters.

Ранее, согласно инструкции 2016 года, семинарии не могли принимать мужчин с «глубоко укоренившимися гомосексуальными наклонностями». Новая версия документа, одобренная итальянскими епископами в ноябре, позволяет гомосексуальным мужчинам вступать в священство при условии, что они не будут заниматься сексом, поскольку Ватикан считает гомосексуальную активность «порочной по своей сути».

Документ отмечает, что при формировании священников важно не ограничивать распознавание только гомосексуальными наклонностями, но и учитывать целую структуру личности кандидата.

Указания имеют испытательный период в три года. В тексте также указано, что Папа Франциск, который известен более лояльным отношением к ЛГБТ-сообществу, позволил священникам благословлять однополые пары в отдельных случаях.

Несмотря на это, вопрос допуска геев к священству оставался чувствительным. Многие священники, являющиеся геями, не выражают свою сексуальность из-за страха преследований. Ранее Папа Франциск призвал к тщательному отбору кандидатов в семинарии, а также предостерегал от принятия священников, которые занимаются сексуальными отношениями.

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Ватикан

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