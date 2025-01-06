Отсутствие солдата на месте службы более 10 дней является преступлением, а не административным правонарушением – Верховный Суд

Военнослужащий самовольно покинул воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного статьей 407 УК, а не административного правонарушения.

Самовольное оставление солдатом воинской части и его отсутствие по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток образует состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса, а не административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 172-11 КУоАП. Об этом указал Кассационный уголовный суд в постановлении от 19.11.2024 по делу № 574/726/22.

Обстоятельства дела

Военнослужащий без уважительных причин 28.09.2022 самовольно оставил позиции воинской части и направился к своему месту жительства.

В дальнейшем 11.10.2022 он был обнаружен командиром взвода, после чего добровольно явился к месту расположения военного подразделения.

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 5 ст. 407 УК. В кассационной жалобе защитник утверждает, что действия осужденного следует квалифицировать как административное правонарушение, предусмотренное ч. 4 ст. 172-11 КУоАП, поскольку он самовольно оставил воинскую часть в условиях особого периода и отсутствовал 8 суток.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций.

КУС отметил, что ст. 172-11 КУоАП предусматривает административную ответственность военнослужащего за самовольное покидание места службы продолжительностью до десяти суток.

Так, статья 172-11 КУоАП предусматривает административную ответственность, в частности, за:

- самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим срочной службы, а также неявку его вовремя без уважительных причин на службу в случае увольнения по части, назначению или переводу, неявке из командировки, отпуска или из лечебного заведения продолжительностью до трех суток ( часть 1);

- самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим (кроме срочной воинской службы), а также военнообязанным и резервистом во время прохождения собрания, а также неявки его вовремя без уважительных причин на военную службу в случае назначения или перевода, неявки по командировке, отпуску или из лечебного заведения продолжительностью до десяти суток (часть 3);

- деяния, предусмотренные частями первой или третьей настоящей статьи, совершенные в условиях особого периода (часть 4).

Вместе с тем, суды на основании исследованных доказательств установили, что осужденный самовольно оставил воинскую часть и отсутствовал по месту военной службы в условиях военного положения более 10 суток, что образует состав преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 407 УК, а не административного правонарушения.

Автор: Наталя Мамченко

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