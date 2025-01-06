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Издание Politico представило список «черных лебедей» на 2025 год – что может ждать мир

11:54, 6 января 2025
15 футурологов, внешнеполитических аналитиков и других прогнозистов спрогнозировали взрывоопасные сценарии нового года.
Издание Politico представило список «черных лебедей» на 2025 год – что может ждать мир
Источник фото: Unsplash
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Американское издание Politico представило список «черных лебедей» на 2025 год. Список непредсказуемых, маловероятных событий, которые могут произойти в этом году, подготовили футурологи ученые, аналитики в области внешней политики и другие прогнозисты.

Список «черных лебедей» в 2025 году выглядит так:

  • крупнейшая кибератака в истории. Мир в 2025 году может легко стать свидетелем крупнейшей кибератаки в истории, которая выведет из строя (по крайней мере, временно) значительную часть мировой инфраструктуры – для получения выкупа или манипулирования рынками.
  • Секретная сделка, призванная остановить разработку Ираном ядерного оружия. «Поздно ночью путин звонит Трампу по частной защищенной линии и сообщает ему, что у него есть секретная сделка, чтобы остановить разработку Ираном ядерного оружия. Путин убедил Иран согласиться на 5-летнюю паузу в любом ядерном вооружении, если Трамп отговорит Израиль от нападения. Новому президенту США удается убедить премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передав ему обещание премьера Саудовской Аравии нормализовать отношения с Израилем при условии, что он откажется от иранской атаки», – такой сценарий описали эксперты.
  • Столкновения в США из-за изменения границ штатов.
  • Новая масштабная эпидемия.
  • Альянс Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина. Первый срок Трампа характеризовался торговой войной между Китаем и США. «2025 год может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется», – отмечают эксперты. Основатель Китайской экономической лаборатории Нэнси Цянь отмечает, что Китай «умерил свои претензии на превосходство» и борется с экономическими проблемами, в то время, как и приоритеты США изменились. Среди них эксперт называет прекращение российско-украинской войны.
  • Решение конфликта между израильтянами и палестинцами на основе принципа двух государств.
  • Глобальная паника из-за обвала рынка.
  • Борьба с изменением климата становится нормой.
  • Секретная программа Южной Кореи по созданию ядерного оружия: «Неожиданное испытание ядерного оружия на Корейском полуострове потрясло мир — и это не в Северной Корее. Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён делает заявление, которое ошеломило мир: Республика Корея теперь является ядерной державой, и она применяет статью X Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы выйти из договора».
  • Свержение режима Александра Лукашенко
  • Решающий прорыв в квантовых вычислениях.

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США Украина война Китай кибератака граница

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