Видання Politico представило список «чорних лебедів» на 2025 рік — що може чекати світ

15 футурологів, зовнішньополітичних аналітиків та інших прогнозистів спрогнозували вибухонебезпечні сценарії нового року.

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Американське видання Politico представило список «чорних лебедів» на 2025 рік. Перелік непередбачуваних, малоймовірних подій, які можуть статися цього року, підготували футурологи вчені, аналітики в галузі зовнішньої політики та інші прогнозисти.

Список «чорних лебедів» у 2025 році виглядає так:

Найбільша кібератака в історії . Світ у 2025 році може легко стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу (принаймні тимчасово) значну частину світової інфраструктури – для отримання викупу чи маніпулювання ринками.

. Світ у 2025 році може легко стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу (принаймні тимчасово) значну частину світової інфраструктури – для отримання викупу чи маніпулювання ринками. Секретна угода, покликана зупинити розробку Іраном ядерної зброї . «Пізно вночі путін телефонує Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на 5-річну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки», – такий сценарій описали експерти.

. «Пізно вночі путін телефонує Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на 5-річну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки», – такий сценарій описали експерти. Зіткнення в США через зміну кордонів штатів .

. Нова масштабна епідемія .

. Альянс Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна . Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. «2025-й може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається», – зазначають експерти. Засновниця Китайської економічної лабораторії Ненсі Цянь зазначає, що Китай «стримав свої претензії на перевагу» і бореться з економічними проблемами, тоді як і пріоритети США змінилися. Серед них експертка називає припинення російсько-української війни.

. Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. «2025-й може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається», – зазначають експерти. Засновниця Китайської економічної лабораторії Ненсі Цянь зазначає, що Китай «стримав свої претензії на перевагу» і бореться з економічними проблемами, тоді як і пріоритети США змінилися. Серед них експертка називає припинення російсько-української війни. Вирішення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями на основі принципу двох держав .

. Глобальна паніка через обвал ринку .

. Боротьба зі зміною клімату стає нормою .

. Секретна програма Південної Кореї щодо створення ядерної зброї : «Несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові вразило світ — і це не в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен робить заяву, яка приголомшила світ: Республіка Корея є ядерною державою, і вона застосовує статтю X Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з договору».

: «Несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові вразило світ — і це не в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен робить заяву, яка приголомшила світ: Республіка Корея є ядерною державою, і вона застосовує статтю X Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з договору». Повалення режиму Олександра Лукашенка .

. Вирішальний прорив у квантових обчисленнях.

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