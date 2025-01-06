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Видання Politico представило список «чорних лебедів» на 2025 рік — що може чекати світ

11:54, 6 січня 2025
15 футурологів, зовнішньополітичних аналітиків та інших прогнозистів спрогнозували вибухонебезпечні сценарії нового року.
Видання Politico представило список «чорних лебедів» на 2025 рік — що може чекати світ
Джерело фото: Unsplash
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Американське видання Politico представило список «чорних лебедів» на 2025 рік. Перелік непередбачуваних, малоймовірних подій, які можуть статися цього року, підготували футурологи вчені, аналітики в галузі зовнішньої політики та інші прогнозисти.

Список «чорних лебедів» у 2025 році виглядає так:

  • Найбільша кібератака в історії. Світ у 2025 році може легко стати свідком найбільшої кібератаки в історії, яка виведе з ладу (принаймні тимчасово) значну частину світової інфраструктури – для отримання викупу чи маніпулювання ринками.
  • Секретна угода, покликана зупинити розробку Іраном ядерної зброї. «Пізно вночі путін телефонує Трампу приватною захищеною лінією і повідомляє йому, що має секретну угоду, щоб зупинити розробку Іраном ядерної зброї. Путін переконав Іран погодитись на 5-річну паузу у будь-якому ядерному озброєнні, якщо Трамп відмовить Ізраїль від нападу. Новому президенту США вдається переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, передавши йому обіцянку прем'єра Саудівської Аравії нормалізувати відносини з Ізраїлем за умови, що він відмовиться від іранської атаки», – такий сценарій описали експерти.
  • Зіткнення в США через зміну кордонів штатів.
  • Нова масштабна епідемія.
  • Альянс Дональда Трампа та лідера Китаю Сі Цзіньпіна. Перший термін Трампа характеризувався торговою війною між Китаєм та США. «2025-й може стати роком, коли Трамп і Сі виявлять, що у них набагато більше спільного, ніж здається», – зазначають експерти. Засновниця Китайської економічної лабораторії Ненсі Цянь зазначає, що Китай «стримав свої претензії на перевагу» і бореться з економічними проблемами, тоді як і пріоритети США змінилися. Серед них експертка називає припинення російсько-української війни.
  • Вирішення конфлікту між ізраїльтянами та палестинцями на основі принципу двох держав.
  • Глобальна паніка через обвал ринку.
  • Боротьба зі зміною клімату стає нормою.
  • Секретна програма Південної Кореї щодо створення ядерної зброї: «Несподіване випробування ядерної зброї на Корейському півострові вразило світ — і це не в Північній Кореї. Президент Південної Кореї Лі Чже Мен робить заяву, яка приголомшила світ: Республіка Корея є ядерною державою, і вона застосовує статтю X Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, щоб вийти з договору».
  • Повалення режиму Олександра Лукашенка.
  • Вирішальний прорив у квантових обчисленнях.

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США Україна війна Китай кібератака кордон

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