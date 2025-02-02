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Грачи массово кружат стаями над Киевом – в чем причина, видео

08:16, 2 февраля 2025
Грачи сменили место ночлега в Киеве и теперь их чаще видят жители других районов.
Грачи массово кружат стаями над Киевом – в чем причина, видео
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В Киеве заметили огромное скопление птиц над Березняками и Русановкой. Тысячи пернатых кружили над домами и улицами. Пользователи соцсетей называют птиц воронами и добавляют, что их пролет – явление достаточно шокирующее и даже чем-то похожее на кадры из фильмов ужасов.

Эксперты сразу поправляют, что тучи птиц – это не вороны, а грачи. Но добавляют, что в этом нет ничего ужасающего. Просто в городе проходят ежедневные перемещения грачей, которые остались на зимовку.

Как пишет ТСН.ua, по словам Анатолия Полуды, руководителя Украинского центра кольцевания птиц, возле столичного зоопарка на прошлой неделе к вечеру можно было наблюдать несколько больших стай грачей, общей численностью в 5-10 тысяч. Они устраивали там "карусель", кружили на высоте 200-300 метров, а затем улетели в сторону Крещатика.

"В кружении птиц ничего страшного нет, наоборот – это завораживающее действо, прохожие с удовольствием наблюдали за кружениями грачей. А вот относительно их пребывания на Березняках, то трудно сказать, действительно ли грачи выбрали этот район для ночлега. На Березняках и Русановке грачи могут собираться перед тем, как лететь на ночлег. Днем они кружат над районом, рассаживаются по деревьям и крышам домов, а потом, когда надвигаются сумерки, собираются вместе и летят на место ночлега. В предыдущие 3-5 лет таким районом были Выдубичи, но сейчас место изменилось", – рассказывает руководитель Украинского центра кольцевания птиц.

Он добавляет, что несколько дней назад один из орнитологов-любителей зафиксировал перемещение тысяч грачей на север, вдоль Днепра над Гидропарком, Трухановым островом.

"Я не исключаю, а скорее всего это так, что грачи, которые под вечер кружили над Березняками, сорвались, и могли впоследствии полететь на ночевку в район Оболони, в парк "Наталка", или на острова у левого берега, в районе Северного моста. Для грачей отсутствие людей не является принципиальным, главное, чтобы были деревья, на которых они ночуют. Когда-то большое скопление грачей до 50 тысяч в течение десятка лет регистрировали в Гидропарке, их было видно даже из поезда метро. Затем они выбрали еще одно "запасное" место – территорию столичного зоопарка. Оттуда их начали прогонять, и они переместились в бывший парк Пушкина. Три года назад почти все грачи из Киева летали на ночлег в районе Выдубичей, но сейчас что-то изменилось, и, похоже, они ночуют в районе Оболони. Почему? Ответа на это нет, его знают только грачи", – отмечает Анатолий Полуда.

Орнитолог объясняет, что грачи живут в Киеве по определенной схеме: с утра они разлетаются по городу, рассредотачиваются и ищут пищу. Где-то в 15:00-16:00 собираются в большие группы в определенных местах столицы, например, на Березняках, и с наступлением сумерек срываются и направляются на место ночлега.

"Кстати, грачей на Березняках, если судить по фото, собирается существенное количество — ориентировочно 10 тысяч. В целом, в Киеве в последние годы зимует примерно 60-80 тысяч грачей. Общая тенденция такова, что гнездовая популяция грачей в Украине сокращается. В частности, в Киевской области, согласно нашим исследованиям, численность гнездовой группировки за последние 30-40 лет сократилось более чем в 10 раз”, – отмечает Анатолий Полуда.

Орнитолог добавляет, что одной из главных причин этого является использование посевного материала, чаще всего кукурузы, протравленного опасными пестицидами.

"В Киев прилетают на зимовку грачи с востока Украины, с южной части европейской территории России и даже из западного Казахстана. Сколько их в Киеве в этом году зимует – точно трудно сказать, но не менее 50-60 тысяч. Хотя в 1980-1990 годах их количество составляло около 120-140 тысяч. Чтобы получить более-менее реальную цифру зимующих в городе грачей, надо привлечь десяток наблюдателей и "расставить" их в местах, где "проходят" главные коридоры суточных перемещений птиц. Ведь на ночлег птицы прибывают с разных направлений и одному человеку трудно все отследить", – заключает Анатолий Полуда.

Такое скопление птиц называется мурмурацией – это явление скоординированного полета большой стаи птиц (скворцов, галок, ворон и т. д.), образующих динамические объемные фигуры переменной плотности.

Понять, каким образом алгоритм поведения отдельной птицы приводит к подобному явлению, помогает компьютерное моделирование. Так, оно показало, что механизм мурмурации играет роль защиты стаи от хищников.

Аналогичное явление демонстрируют крупные косяки рыб.

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