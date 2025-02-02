Требовал 1000 долларов за несуществующий долг — перед судом предстанет житель Николаевщины

38-летний мужчина, угрожая расправой, требовал деньги у потерпевшего.

В Николаевской области направили в суд дело 38-летнего ранее судимого жителя Вознесенька, который требовал 1000 долларов за несуществующий долг. Об этом сообщает областная прокуратура.

Во время обмена автомобилями по схеме ключ на ключ обвиняемый передал потерпевшему транспортное средство с фальшивым техпаспортом. Пострадавший пользовался автомобилем несколько месяцев, пока его не остановили полицейские, которые выявили признаки подделки документа. Узнав об этом, потерпевший обратился к обвиняемому, пообещавшему разобраться с ситуацией.

После завершения следственных действий автомобиль вернули потерпевшему под расписку, но из райотдела полиции на авто выехал обвиняемый.

Воспользовавшись ситуацией, он потребовал у потерпевшего 1000 долларов США за якобы «решение вопроса». После уплаты 500 долларов США потерпевший получил автомобиль обратно, однако угрозы не прекратились.

Обвиняемый требовал оставшуюся сумму, угрожая потерпевшему физической расправой.

В сентябре 2024 года злоумышленник был задержан при получении оставшейся суммы в размере 500 долларов США.

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