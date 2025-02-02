Вимагав 1000 доларів за неіснуючий борг — перед судом постане мешканець Миколаївщини

38-річний чоловік, погрожуючи розправою, вимагав гроші у потерпілого.

На Миколаївщині скерували до суду справу 38-річного раніше судимого жителя м. Вознесеньк, який вимагав 1000 доларів за неіснуючий борг. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Під час обміну автомобілями за схемою «ключ на ключ» обвинувачений передав потерпілому транспортний засіб із фальшивим техпаспортом. Потерпілий користувався авто кілька місяців, доки його не зупинили поліцейські, які виявили ознаки підробки документа. Дізнавшись про це, потерпілий звернувся до обвинуваченого, який пообіцяв розібратися з ситуацією.

Після завершення слідчих дій автівку повернули потерпілому під розписку, але з райвідділу поліції на авто виїхав обвинувачений.

Скориставшись ситуацією, він почав вимагати у потерпілого 1000 доларів США за начебто «вирішення питання». Після сплати 500 доларів США потерпілий отримав автомобіль назад, однак погрози не припинилися.

Обвинувачений вимагав решту суми, погрожуючи потерпілому фізичною розправою.

У вересні 2024 року зловмисника затримали під час отримання решти суми у розмірі 500 доларів США.

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