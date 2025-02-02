В Гоструда сообщают, что копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, как оформляется копия приказа об увольнении работника.

Копия документа - это документ, содержащий точное воспроизведение содержания или документной информации другого документа и в отдельных случаях - некоторых его внешних признаков. Порядок изготовления, заверения и выдачи копий документов определяется инструкцией по делопроизводству учреждения.

Копия документа должна соответствовать оригиналу, то есть полностью воспроизводить информацию оригинала и все его внешние признаки или их часть.

Копия приобретает юридическую силу только в случае ее удостоверения в установленном порядке. Надпись об удостоверении копии состоит из слов «Согласно оригиналу», названия должности, личной подписи лица, удостоверяющего копию, его инициалов и фамилии, даты удостоверения копии. Надпись об удостоверении копии скрепляется оттиском печати соответствующего структурного подразделения учреждения или печати «Для копий».

Правила организации делопроизводства и архивного хранения документов в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях, учреждениях и организациях, утвержденные приказом Министерства юстиции Украины от 18.06.2015 № 1000/5.

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