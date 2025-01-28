Общественный совет добропорядочности и ОСМЭ получили полный доступ к судейским досье и к досье кандидатов на должности судей

ОСД и ОСМЭ будут получать от ВККС информацию на «секретных» флешках, но подпишут обязательство уничтожить всю конфиденциальную информацию.

Фото: ВККС

Общественный совет добропорядочности и Общественный совет международных экспертов получили, наконец, так называемый «полный доступ» к судейским досье и к досье кандидатов на должности судей.

Соответствующий «Порядок обеспечения полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов ВККС» Комиссия утвердила 13 января 2025 года.

Кроме того, ВККС утвердила изменения в «Порядок формирования и ведения судейского досье», согласно которым определено понятие «полного доступа».

Следует отметить, что доступ к досье судей и кандидатов на должности судей будет предоставляться ОСД и ОСМЭ согласно письменным запросам.

Информация о судьях и претендентах на должности судей будет предоставляться на электронных носителях, с установленным индивидуальным паролем для каждого члена ОСД и ОСМЭ.

При этом члены ОСД и ОСМЭ должны подписать письменное обязательство о неразглашении персональных данных или информации с ограниченным доступом.

Если материалы досье хранятся в здании ВККС исключительно в бумажном виде, то ознакомление с ними возможно исключительно в стенах Комиссии.

Также члены ОСД и ОСМЭ подпишут обязательства об уничтожении всех предоставленных материалов после завершения конкурсных процедур и процедур квалификационного оценивания судей.

Что такое «полный доступ»

Комиссией определено, что «полный доступ» это – «доступ (ознакомление, использование и временное хранение) к информации судейского досье, а также данные, на основании которых она была включена без возможности их изменения».

Порядок «полного доступа»

Полный доступ к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи) членов Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов Комиссии обеспечивается секретариатом Комиссии на основании письменного запроса с указанием процедуры квалификационного оценивания, в которой принимает участие судья (кандидат на должность судьи), не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем ​​поступления запроса.

По решению руководителя секретариата Комиссии срок, в течение которого обеспечивается полный доступ к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи), может быть продлен до 10 рабочих дней в случае одновременного поступления нескольких запросов о полном доступе к одному и тому же судейскому досье (досье кандидата на должность судьи).

Комиссия может определить очередность обработки запросов в зависимости от приоритетности проводимых процедур судейской карьеры.

Для получения полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи) члены Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов Комиссии должны предоставить письменное обязательство о неразглашении любым способом персональных данных, информации с ограниченным доступом, ставших известным им в результате ознакомления с материалами судейского досье (досье кандидата на должность судьи), за исключением случаев, непосредственно связанных с исполнением полномочий члена Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии.

Обязательство члена Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии должно также содержать заверения (обязательства) уничтожить данные и копии документов и/или изъять (удалить) такую ​​информацию с электронных носителей (облачных хранилищ), что

получены при полном доступе к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи), не позднее пятнадцати рабочих дней после завершения процедуры квалификационного оценивания (принятие в отношении судьи или кандидата на должность судьи окончательного решения Комиссии).

Секретариат Комиссии уведомляет судью (кандидата на должность судьи) о поступлении запроса на предоставление полного доступа к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи).

Как будет осуществляться «полный доступ» к досье на практике

Полный доступ к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи), созданных и/или существующих в электронной форме (электронные документы, электронные копии бумажных документов и электронные копии электронных документов), члена Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного орган Комиссии может быть обеспечен посредством:

модули Единой судебной информационно-коммуникационной системы «Досье кандидата на должность судьи», «Судейское досье», обеспечивающие высокий уровень доверия к средствам электронной идентификации члена Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии;

предоставление информации (членам Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов Комиссии) в формате криптографического сообщения;

предоставление информации (членам Общественного совета международных экспертов) в форме электронного сообщения на носителях с аппаратным шифрованием.

Обеспечение полного доступа членов Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов Комиссии в формате криптографического сообщения осуществляется уполномоченным работником Секретариата Комиссии в следующей последовательности:

1) архивирование информации (папки (файла) с электронными документами, электронными копиями бумажных документов и электронными копиями электронных документов) с использованием штатного программного средства;

2) шифрование заархивированной информации с использованием средства шифрования, личного ключа уполномоченного работника секретариата Комиссии и сертификатов электронной подписи члена Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии, подавшего запрос на полный доступ;

3) записи зашифрованной информации на съемный носитель информации (флеш-память, флеш-накопитель, оптический диск);

4) передача съемного носителя с записанной на нем зашифрованной информацией члену Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии, имеющего право полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи).

Полный доступ к материалам судейского досье, созданным и существующим исключительно в бумажной форме, предоставляется непосредственно в помещении Комиссии для ознакомления и копирования.

Не предоставляются для копирования документы с медицинскими сведениями, сведениями о результатах тестирования с целью проверки личных морально-психологических качеств, с информацией, содержащей государственную тайну.

В случае наличия в материалах судейского досье (досье кандидата на должность судьи) сведений о досудебном расследовании, полный доступ к ним предоставляется члену Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и другого вспомогательного органа Комиссии только с письменного разрешения следователя или прокурора и в том объеме, в которому они сочтут это возможным.

Что будет дальше с информацией о судьях и кандидатах

Члены Общественного совета добропорядочности, Общественного совета международных экспертов и других вспомогательных органов Комиссии, имеющих право полного доступа к материалам судейского досье (досье кандидата на должность судьи), после завершения

процедуры квалификационного оценивания судьи (кандидата на должность судьи) уничтожают (удаляют) информацию и копии документов, полученные в процессе реализации права на полный доступ к судейскому досье (досье кандидата на должность судьи), исключающим дальнейшую возможность их восстановления.

Факт уничтожения (удаления) информации и копий документов удостоверяется соответствующим актом, направляемым в адрес Комиссии не позднее 15 рабочих дней со дня завершения квалификационного оценивания.

С полным текстом Порядка обеспечения полного доступа к материалам судейских досье и досье кандидатов на должности судов можно ознакомиться ниже:

Напомним, что в ноябре-декабре «Судебно-юридическая газета» рассказывала о проблеме, возникшей в отношениях между ВККС и ОСД. В ОСД фактически обвинили ВККС в нежелании сделать деятельность Совета добропорядочности по проверке судей более эффективной и настаивали на предоставлении полного доступа к судейским досье. В свою очередь, в ВККС отмечали, что необходимо законодательное урегулирование этого вопроса, то есть, решить вопрос обеспечения полного доступа к судейским досье должна Верховная Рада.

Кроме того, ВККС хотела получить гарантии, что информация из досье судей и кандидатов на должности судей не будет передана посторонним лицам.

Автор: Вячеслав Хрипун

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