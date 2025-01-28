Громадська рада доброчесності та ГРМЕ отримали повний доступ до суддівських досьє і досьє кандидатів на посади суддів

ГРД та ГРМЕ будуть отримувати від ВККС інформацію на «секретних» флешках, але підпишуть зобов’язання знищити всю конфіденційну інформацію.

Фото: ВККС

Громадська рада доброчесності та Громадська рада міжнародних експертів нарешті отримали так званий «повний доступ» до суддівських досьє та досьє кандидатів на посади суддів.

Відповідний «Порядок забезпечення повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів ВККС», Комісія затвердила 13 січня 2025 року.

Крім того, ВККС затвердила зміни до «Порядку формування і ведення суддівського досьє», згідно до яких визначено поняття «повного доступу».

Слід зазначити, що доступ до досьє суддів та кандидатів на посади суддів буде надаватися ГРД та ГРМЕ згідно до письмових запитів.

Інформація стосовно суддів та претендентів на посади суддів буде надаватися на електронних носіях, з встановленим індивідуальним паролем для кожного члена ГРД та ГРМЕ.

При цьому члени ГРД та ГРМЕ повинні підписати письмове зобов’язання про нерозголошення персональних даних або інформації з обмеженим доступом.

Якщо матеріали досьє зберігаються у будівлі ВККС виключно у паперовому вигляді, то ознайомлення з ними можливе виключно в стінах Комісії.

Також члени ГРД та ГРМЕ підпишуть зобов’язання про знищення усіх наданих матеріалів після завершення конкурсних процедур та процедур кваліфікаційного оцінювання суддів.

Що таке «повний доступ»

Комісією визначено, що «повний доступ» це - «доступ (ознайомлення, використання і тимчасове зберігання) до інформації суддівського досьє, а також даних, на підставі яких її було включено без можливості їх зміни».

Порядок «повного доступу»

Повний доступ до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) членів Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів Комісії забезпечується секретаріатом Комісії за письмовим запитом із зазначенням процедури кваліфікаційного оцінювання, в якій бере участь суддя (кандидат на посаду судді), не пізніше трьох робочих днів з дня, наступного за днем надходження запиту.

За рішенням керівника секретаріату Комісії строк, протягом якого забезпечується повний доступ до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), може бути продовжений до 10 робочих днів у разі одночасного надходження кількох запитів про повний доступ до одного і того самого суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

Комісія може визначити черговість опрацювання запитів залежно від пріоритетності процедур суддівської кар’єри, що проводяться.

Для отримання повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) члени Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів Комісії мають надати письмове зобов’язання про нерозголошення в будь-який спосіб персональних даних, інформації з обмеженим доступом, що стали відомі їм в результаті ознайомлення з матеріалами суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), за винятком випадків, безпосередньо пов’язаних із виконанням повноважень члена Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії.

Зобов’язання члена Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії має також містити запевнення (зобов’язання) знищити дані й копії документів та/або вилучити (видалити) таку інформацію з електронних носіїв (хмарних сховищ), що ним отримано при повному доступі до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), не пізніше п’ятнадцяти робочих днів після завершення процедури кваліфікаційного оцінювання (ухвалення стосовно судді або кандидата на посаду судді остаточного рішення Комісії).

Секретаріат Комісії повідомляє суддю (кандидата на посаду судді) про надходження запиту щодо надання повного доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

Як буде здійснюватися «повний доступ» до досьє на практиці

Повний доступ до матеріалів суддівського досьє ( досьє кандидата на посаду судді), що створені та/або існують в електронній формі (електронні документи, електронні копії паперових документів та електронні копії електронних документів), члена Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії може бути забезпечений через:

модулі Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи «Досьє кандидата на посаду судді», «Суддівське досьє», що забезпечують високий рівень довіри до засобів електронної ідентифікації члена Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії;

надання інформації (членам Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів Комісії) у форматі криптографічного повідомлення;

надання інформації (членам Громадської ради міжнародних експертів) у формі електронного повідомлення на носіях з апаратним шифруванням.

Забезпечення повного доступу членів Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів Комісії у форматі криптографічного повідомлення здійснюється уповноваженим працівником секретаріату Комісії у такій послідовності:

архівування інформації (папки (файлу) з електронними документами, електронними копіями паперових документів та електронними копіями електронних документів) з використанням штатного програмного засобу; шифрування заархівованої інформації з використанням засобу шифрування, особистого ключа уповноваженого працівника секретаріату Комісії та сертифікатів електронного підпису члена Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії, який подав запит на повний доступ; записування зашифрованої інформації на з’ємний носій інформації (флеш-пам’ять, флеш-накопичувач, оптичний диск); передача з’ємного носія із записаною на ньому зашифрованою інформацією члену Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії, який має право повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді).

Повний доступ до матеріалів суддівського досьє, що створені та існують виключно у паперовій формі, надається безпосередньо в приміщенні Комісії для ознайомлення та копіювання.

Не надаються для копіювання документи з медичними відомостями, відомостями про результати тестування з метою перевірки особистих морально-психологічних якостей, інформацією, що містить державну таємницю.

У разі наявності в матеріалах суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді) відомостей про досудове розслідування повний доступ до них надається члену Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та іншого допоміжного органу Комісії лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають це можливим.

Що буде далі з інформацією стосовно суддів та кандидатів

Члени Громадської ради доброчесності, Громадської ради міжнародних експертів та інших допоміжних органів Комісії, які мають право повного доступу до матеріалів суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), після завершення процедури кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) знищують (видаляють) інформацію та копії документів, отримані в процесі реалізації права повного доступу до суддівського досьє (досьє кандидата на посаду судді), у спосіб, що виключає подальшу можливість їх поновлення.

Факт знищення (видалення) інформації та копій документів засвідчується відповідним актом, що надсилається на адресу Комісії не пізніше 15 робочих днів з дня завершення кваліфікаційного оцінювання.

З повним текстом Порядку забезпечення повного доступу до матеріалів суддівських досьє та досьє кандидатів на посади судів, можна ознайомитися нижче:

Нагадаємо, що у листопаді-грудні «Судово-юридична газета» розповідала про проблему, що виникла у відносинах між ВККС та ГРД. У ГРД фактично звинуватили ВККС у небажанні зробити діяльність Ради доброчесності з перевірки суддів більш ефективною та наполягали на наданні повного доступу до суддівських досьє. У свою чергу, у ВККС зазначали про те, що необхідне законодавче врегулювання цього питання, а відтак вирішити питання забезпечення повного доступу до суддівських досьє повинна Верховна Рада.

Крім того, ВККС хотіла отримати гарантії, що інформація з досьє суддів та кандидатів на посади суддів не буде передана стороннім особам.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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