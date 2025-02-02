Новые правила для мобилизованных ФЛП – освобождение от налоговых обязательств

Государственная налоговая служба напомнила, что в Украине уточнили перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Для получения льготы необходимо предоставить ряд документов.
Так, на период военной службы освобождаются от обязанности:
Основанием для такого увольнения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:
ГНС подчеркнула, что указанные документы представляются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении - в течение 10 дней после его завершения.
Если у мобилизованного лица наемных работников, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников. После демобилизации самозанятого лица в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.
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