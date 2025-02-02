Новые правила для мобилизованных ФЛП – освобождение от налоговых обязательств

Уточнен перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Фото: 24tv.ua

Государственная налоговая служба напомнила, что в Украине уточнили перечень налогов и сборов, от уплаты которых освобождаются мобилизованные ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. Для получения льготы необходимо предоставить ряд документов.

Так, на период военной службы освобождаются от обязанности:

начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц;

начисление, уплаты и представление налоговой отчетности по единому налогу;

начисления, уплаты и представления отчетности по военному сбору в составе налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц или единому налогу.

Основанием для такого увольнения являются поданные по месту налоговой регистрации следующие документы:

заявление самозанятого лица;

копия военного билета или иного документа, подтверждающего призыв на военную службу по призыву во время мобилизации на особый период.

ГНС подчеркнула, что указанные документы представляются в течение 10 дней после демобилизации, а в случае нахождения лица на лечении - в течение 10 дней после его завершения.

Если у мобилизованного лица наемных работников, то на срок своей службы он может уполномочить другое лицо выплачивать зарплату. Уполномоченное лицо обязано начислять и удерживать налоги и сборы с дохода в виде заработной платы наемных работников. После демобилизации самозанятого лица в течение 180 дней должно уплатить эти налоги и сборы в бюджет. При этом штрафы и финансовые санкции за этот период не будут начислены.

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