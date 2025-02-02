Нові правила для мобілізованих ФОП — звільнення від податкових зобов’язань

Уточнено перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність.

Фото: 24tv.ua

Державної податкової служби нагадала, що в Україні уточнили перелік податків і зборів, від сплати яких звільняються мобілізовані ФОП та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Для отримання пільги потрібно надати низку документів.

Так, на період військової служби звільняються від обов’язку:

нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб;

нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку;

нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку.

Підставою для такого звільнення є подані за місцем податкової реєстрації наступні документи:

заява самозайнятої особи;

копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує призов на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

ДПС наголосила, що зазначені документи подаються протягом 10 днів після демобілізації, а у разі перебування особи на лікуванні - протягом 10 днів по його завершенню.

Якщо мобілізована особа має найманих працівників, то на строк своєї служби вона може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату. Уповноважена особа зобов’язана нараховувати та утримувати податки та збори з доходу у вигляді заробітної плати найманих працівників. Після демобілізації самозайнятої особи протягом 180 днів має сплатити ці податки та збори до бюджету. При цьому штрафи та фінансові санкції за цей період не будуть нараховані.

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