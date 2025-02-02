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Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС

10:22, 2 лютого 2025
УЗ зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини, відтак, зростає вартість квитків.
Укрзалізниця підвищує ціни на міжнародні рейси до двох країн ЄС
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Укрзалізниця з 1 лютого зменшує знижки на міжнародні поїзди до Польщі та Угорщини. 

Так, у напрямку Польщі вартість квитків за рахунок зменшення знижки зросте:

  • у вагонах 1 класу Інтерсіті+ та СВ – на 20-27%;
  • у вагонах купе – на 9-27%.

Також за рахунок зменшення знижки зросте вартість проїзду в найпопулярніших міжнародних  поїздах:

  • Київ – Варшава – на 37%.
  • Київ – Будапешт – на 17% у вагони СВ та на 21% у вагони купе.

«Раніше для популяризації власних міжнародних сполучень Укрзалізниця погодила спеціальні знижки із залізницями сусідніх країн. Наразі компанія вимушена поступово переглядати розмір цих знижок, адже через здорожчання витратних матеріалів та енергоресурсів значно зросли збитки від пасажирських перевезень і минулого року сягнули позначки 18 млрд грн», - пояснили таке рішення в УЗ.

При цьому розмір знижки на поїзди до Австрії та Молдови не зміниться.

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Укрзалізниця

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