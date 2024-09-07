Возле здания Верховной Рады обнаружили обломки сбитого «шахеда», фото

После ночной атаки «шахедов» возле здания Верховной Рады обнаружили обломки сбитого беспилотника.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

В ночь на 7 сентября российские оккупанты дронами атаковали Украину.

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, к отражению воздушного нападения противника привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы подразделения РЭБ Сил обороны Украины. Всего в результате противовоздушного боя было сбито 58 ударных БпЛА.

Позже стало известно, что после сегодняшней ночной атаки российских дронов обломки сбитого беспилотника обнаружены возле здания Верховной Рады Украины. Об этом сообщили на Facebook-странице парламента.

«Повреждения не обнаружены», - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

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