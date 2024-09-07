Практика судів
  1. Фото
  2. / В Україні

Біля будівлі Верховної Ради знайшли уламки збитого «шахеду», фото

10:04, 7 вересня 2024
Після нічної атаки «шахедів» біля будівлі Верховної Ради виявили уламки збитого безпілотника.
Біля будівлі Верховної Ради знайшли уламки збитого «шахеду», фото
Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч на 7 вересня російські окупанти дронами атакували Україну.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, до відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи підрозділи РЕБ Сил оборони України. Загалом в результаті протиповітряного бою збито 58 ударних БпЛА.

Згодом стало відомо, що після сьогоднішньої нічної атаки російських дронів уламки збитого беспілотника виявлено біля будівлі Верховної Ради України. Про це повідомили на facebook-сторінці парламенту.

«Пошкоджень не виявлено», - сказано у повідомленні.

Фото: facebook.com/verkhovna.rada.ukraine

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Цифровізація усіх процесів виконавчого провадження – заступник міністра юстиції Андрій Гайченко підсумував роботу за 5 років

Зокрема у 2024 році була реалізована можливість отримання сторонами виконавчого провадження, які зареєстровані в ЄСІТС, документів виконавчого провадження в електронній формі

П’яний чоловік з відстрочкою розбив двері ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ – ТЦК

У Тернопільському ТЦК повідомили, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили «у свій особистий агресивний спосіб».

Вказаний клієнтом банку в анкеті рівень доходів у НБУ пропонують застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази

Банки зможуть застосовувати як орієнтир для лімітів на перекази між картками рівень доходів клієнта, який той вказав в анкеті.

8 тисяч з 20 тисяч справ громадян з ліквідованого ОАСК розподілять на Донецький та Луганський окружні адмінсуди

Основну кількість справ громадян проти державних органів, які лишилися від Окружного адмінсуду Києва, передадуть на розгляд Донецькому, Луганському та Дніпропетровському окружним адмінсудам.

Нерозподілені справи ліквідованого ОАС міста Києва будуть розподілені між іншими судами згідно до навантаження на суди та суддів: список судів

ДСА розробила «Порядок передачі судових справ» ліквідованого ОАС міста Києва – більшість справ отримають Донецький та Луганський окружні адміністративні суди.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду