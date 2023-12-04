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Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС

07:30, 4 декабря 2023
В этом деле суды предыдущих инстанций указали, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя и прокурора в выделенном уголовном производстве, а потому все доказательства стороны обвинения недопустимы - какую позицию занял Верховный Суд.
Необходимо ли повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, - позиция ВС
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Повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, если после начала досудебного расследования уже были определены следователь или группа следователей для его проведения, УПК не предусмотрено, а потому не является обязательным. На это указала коллегия судей Первой судебной палаты КУС ВС в постановлении от 26.09.2023 по делу № 382/646/1.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд признал невиновным и оправдал мужчину, который обвинялся по ч. 2 ст. 366; ч. 4 ст. 191 УК. Свое решение суд мотивировал, в частности тем, что полномочия следователя, составившего обвинительный акт и утвердившего его прокурора, не подтверждены постановлениями, вынесенными в порядке статей 37 и 39 УПК, а потому все доказательства стороны обвинения в этом уголовном производстве недопустимы.

Апелляционный суд оставил без изменений этот приговор. В кассационной жалобе прокурор утверждает, что апелляционный суд не учел доказательств, предоставленных стороной обвинения, чем нарушил принцип состязательности сторон. Указывает, что в деле содержатся копии документов, подтверждающих полномочия следователя и прокурора, а в уголовном производстве, начатом путем выделения материалов из другого производства в порядке ст. 217 УПК, могут быть использованы в качестве доказательств и материалов, которые существовали на момент выделения.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил определение апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции. КУС отмечает, что в этом производстве, как видно из судебных решений, суды предыдущих инстанций не подвергали сомнению достоверность предоставленных стороной обвинения копий постановлений, подтверждающих полномочия следователя и прокурора.

По форме и содержанию эти документы в полной мере отвечают критериям, определенным УПК и судебной практикой, поэтому КУС считает, что выводы суда апелляционной инстанции о том, что все предоставленные стороной обвинения доказательства недопустимы исключительно из-за того, что следователь и прокурор продолжали выполнять свои полномочия в выделенном производстве на основании распоряжений, вынесенных к выделению этого производства, необоснованны.

В ходе судебного разбирательства были исследованы собранные стороной обвинения доказательства, в том числе и копии постановлений о назначении следователей и прокуроров в данном производстве. Однако суд первой инстанции пришел к выводу, что обвинение выдвинуто неполномочными должностными лицами. Апелляционный суд согласился с выводом суда первой инстанции, что отсутствие постановлений о назначении следователя и прокурора в производстве влечет недопустимость всех доказательств. Отклоняя доводы прокурора, суд отметил, что при выделении материалов досудебного расследования в отдельное уголовное производство необходимо снова назначить следователя (группу следователей) и прокурора (группу прокуроров) в выделенном уголовном производстве.

КУС ВС не согласен с таким толкованием судами требований УПК, которым не предусмотрено повторное назначение следователя или прокурора в уголовном производстве, которое было выделено или объединено с другим, если после начала досудебного расследования уже были определены следователь или группа следователей для его проведения.

Автор: Наталья Мамченко

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