Бронирование + или как суды пытаются решить вопрос мобилизации работников аппарата

Большинство военнообязанных сотрудников аппаратов судов, судам удается забронировать, но бронировать сотрудников становится все сложнее.

Усиление мобилизационных мер, наблюдаемое по всей стране в последние недели, не обошло и аппараты судов.

Хотя, согласно данным Государственной судебной администрации, по состоянию на 2023 год, в аппаратах местных и апелляционных судов работают 80% женщин и только 20% мужчин, вопрос мобилизации военнообязанных может повлиять на эффективность осуществления судопроизводства в Украине.

К тому же, как рассказали изданию в судах, не всегда в аппаратах судов военнообязанными являются только мужчины. В большом количестве судов в аппаратах работают и военнообязанные – женщины. Например, это женщины, которые окончили также кафедры военной подготовки и имеют соответствующую военно-учетную специальность.

«Судебно-юридическая газета» узнала о том, как суды пытаются решить «мобилизационный вопрос» в своих аппаратах.

Вопросом потенциальной мобилизации работников аппаратов судов многие суды озаботились еще с началом полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Как рассказали «Судебно-юридической газете» в судах первой и апелляционной инстанции, по состоянию на май 2024 года, при условии, если председатели судов и руководители аппаратов судов действительно уделяли внимание необходимости бронирования и подавали соответствующие списки в ГСА и ТУ ГСА, то большинство военнообязанных мужчин и женщин в аппаратах судов пока имеют бессрочную «бронь», то есть являются «забронированными» на время действия военного положения.

Соответствующую «бронь» военнообязанные сотрудники аппаратов судов, как помощники судей, так и, например, начальники отделов, секретари судебного заседания и IT-специалисты, в частности, получили на основании действия Постановления Кабинета Министров № 76, утвержденного Кабмином еще 27 января 2023 года, однако в которую уже неоднократно вносились изменения.

Процедура бронирования несколько усложнилась после вступления 16 апреля в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно вопросов прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Дело в том, что указанным законом значительно снижен возрастной «порог» для мобилизации – с 27 до 25 лет. Молодые специалисты, устроившиеся на работу в аппараты судов накануне полномасштабного вторжения или уже во время него, столкнулись с возможностью потенциальной мобилизации.

К тому же, согласно закону, на полное бронирование (кроме помощников судей) теперь могут рассчитывать только 50% военнообязанных сотрудников аппаратов судов, работающих на должностях категории «Б» и «В».

Таким образом, в некоторых судах возникла проблема, что делать в случае, если установленная новым законом квота бронирования в 50% для сотрудников категории «Б» и «В», уже была исчерпана до вступления в силу закона об усилении мобилизационных мероприятий.

Как сообщили «Судебно-юридической газете» в судах, есть два варианта дальнейших действий.

В первом случае некоторые суды уже прекратили отправлять списки на бронирование сотрудников аппарата суда, поскольку есть мнение, что в ближайшее время Кабинет министров издаст новое Постановление, которым будут установлены новые «правила игры» для бронирования государственных служащих.

«Кандидаты на те или иные должности в аппарате суда из военнообязанных, среди прочего, интересуются, будут ли они забронированы, если устроятся на работу в аппарат суда. Если раньше мы фактически могли пообещать кандидату, что он будет забронирован, то сейчас мы уже таких обещаний предоставить не можем. Остается только ждать, какой будет реальная государственная политика по бронированию военнообязанных госслужащих в ближайшие месяцы», - рассказали «Судебно-юридической газете» в одном из столичных судов.

Во втором случае суды, считающие, что они еще не исчерпали квоту в 50% или суды, которые имеют сверхбольшую нагрузку, продолжают отправлять в ГСА и ТУ ГСА списки сотрудников для бронирования.

«Наш суд до сих пор подает работников аппарата на бронирование. У нас нет другого выбора – суд рассматривает очень большое количество дел, в том числе огромное количество ходатайств органов досудебного расследования. Кто-то из аппарата суда увольняется, кто-то наоборот хочет устроиться на работу в суд – вакансий достаточно много. Если мы не попробуем хотя бы временно забронировать работника аппарата суда, который согласился работать за достаточно небольшую зарплату, то мы вообще потеряем возможность заполнять вакансии в аппарате суда», - рассказали изданию в другом столичном суде.

Согласно имеющейся у «Судебно-юридической газеты» информации, по состоянию на середину мая соответствующую бронь тот или иной работник аппарата суда получал в среднем в течение 1,5 месяца с момента подачи документов.

«В судах все понимают необходимость соблюдения мер по обеспечению обороноспособности страны во время полномасштабного вторжения, однако сугубо практический вопрос состоит в том, что потерять более или менее квалифицированного работника аппарата суда никто в суде не хочет. Общеизвестной является проблема с нехваткой в ​​судах крупных городов секретарей судебного заседания или IT-специалистов. К примеру, в нашем суде на должностях секретарей судебного заседания работают и молодые военнообязанные мужчины. Мне трудно представить, как, если до этого дойдет дело, мы будем «отдавать» наших сотрудников на нужды мобилизации. Кто вместо них будет работать? Где взять новых уже подготовленных специалистов?», - отметили в одном из крупных районных судов.

Также в судах отмечают, что потенциальная мобилизация военнообязанных сотрудников аппаратов судов вряд ли целесообразна с разных точек зрения.

«Абсолютное большинство военнообязанных работников аппаратов судов не имеют опыта даже срочной армейской службы, то есть вряд ли они смогут как-то усилить Вооруженные Силы. К тому же речь идет о достаточно небольшом количестве потенциальных военнослужащих. С точки зрения здравого смысла, потенциальная мобилизация максимально 1,5 – 2 тыс. военнообязанных мужчин – работников аппаратов судов, кардинально не усилит наши военные формирования, однако совершенно точно парализует работу десятков, если не сотен, судов первой и апелляционной инстанции, которые останутся без сотрудников», - рассказали «Судебно-юридической газете» в одном из столичных судов.

Таким образом, суды первой и апелляционной инстанции оказались в несколько неопределенном положении, поскольку потребность в бронировании военнообязанных работников аппарата время от времени возникает, однако процедура бронирования сталкивается с трудностями, которые пока что не в полной мере урегулированы законодательством.

Автор: Вячеслав Хрипун

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