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Львовянин разрешил управлять автомобилем девятилетней дочери: как его наказали

08:51, 28 мая 2024
Мужчина должен заплатить штраф.
Львовянин разрешил управлять автомобилем девятилетней дочери: как его наказали
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Во Львове мужчину привлекли к ответственности за то, что он разрешил 9-летней дочери управлять автомобилем. Об этом сообщает Сиховский районный суд Львова.

Отмечается, что 32-летний житель Львова допустил к управлению транспортным средством свою малолетнюю падчерицу, чем подвергал ее и других участников дорожного движения опасности, совершив таким образом правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 184 КУоАП (Невыполнение родителями или заменяющими их лицами). , обязанности по воспитанию детей).

Судом принято постановление, согласно которому мужчина признан виновным в совершении указанного административного правонарушения и наложено максимальное взыскание, предусмотренное санкцией вышеуказанной статьи КУоАП, в виде штрафа в размере 1700 грн.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, что во Львове мужчина опубликовал в сети видео, на котором его 9-летняя дочь сидит за рулем автомобиля. Папа девочки сидел рядом с ней, на пассажирском сиденье и радовался умению ребенка. "Выравнивайся, чтобы тебя никто не обогнал. Молодец. Еще год и на гонки", – комментировал видео мужчина.

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