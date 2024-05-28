Львів'янин дозволив керувати автомобілем дев'ятирічній доньці: як його покарали

У Львові чоловіка притягнули до відповідальності за те, що він дозволив 9-річній доньці керувати автівкою. Про це повідомляє Сихівський районний суд м. Львова.

Зазначається, що 32-річний мешканець Львова допустив до керування транспортним засобом свою малолітню падчерку, чим наражав її та інших учасників дорожнього руху на небезпеку, вчинивши таким чином правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).