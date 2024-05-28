Львів'янин дозволив керувати автомобілем дев'ятирічній доньці: як його покарали

У Львові чоловіка притягнули до відповідальності за те, що він дозволив 9-річній доньці керувати автівкою. Про це повідомляє Сихівський районний суд м. Львова.
Зазначається, що 32-річний мешканець Львова допустив до керування транспортним засобом свою малолітню падчерку, чим наражав її та інших учасників дорожнього руху на небезпеку, вчинивши таким чином правопорушення, передбачене частиною 1 статті 184 КУпАП (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).
Судом ухвалено постанову, згідно з якою чоловіка визнано винуватим у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення та накладено максимальне стягнення, передбачене санкцією вищевказаної статті КУпАП, у виді штрафу у розмірі 1700 грн.
Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові чоловік опублікував в мережі відео, на якому його 9-річна донька керує автівкою. Тато дівчинки сидів поруч з нею, на пасажирському сидінні та радів вмінням дитини. "Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обігнав. Молодець. Ще рік і на гонки", – коментував відео чоловік.
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