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Львів'янин дозволив керувати автомобілем дев'ятирічній доньці: як його покарали

08:51, 28 травня 2024
Чоловік має сплатити штраф.
Львів'янин дозволив керувати автомобілем дев'ятирічній доньці: як його покарали
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Судом ухвалено постанову, згідно з якою чоловіка визнано винуватим у вчиненні вказаного адміністративного правопорушення та накладено максимальне стягнення, передбачене санкцією вищевказаної статті КУпАП, у виді штрафу у розмірі 1700 грн.

Постанова не набрала законної сили та може бути оскаржена.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Львові чоловік опублікував в мережі відео, на якому його 9-річна донька керує автівкою. Тато дівчинки сидів поруч з нею, на пасажирському сидінні та радів вмінням дитини. "Вирівнюйся, щоб тебе ніхто не обігнав. Молодець. Ще рік і на гонки", – коментував відео чоловік.

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