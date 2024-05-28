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Пільговик отримав новий паспорт: чи треба повідомляти про це Пенсійний фонд

18:19, 28 травня 2024
У разі зміни паспорта необхідно внести відповідні зміни до створеної персональної облікової картки пільговика.
Пільговик отримав новий паспорт: чи треба повідомляти про це Пенсійний фонд
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Головне управління ПФУ в Дніпропетровській області роз’яснило, чи має пільговик повідомляти Пенсійний фонд про те, що він отримав новий паспорт.

Як зазначається, облік пільговиків ведеться в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, шляхом формування на кожного персональної облікової картки.

У разі зміни паспорта необхідно внести відповідні зміни до створеної персональної облікової картки пільговика.

Для коригування інформації (зокрема, про зміну реквізитів паспорта громадянина України) пільговик має протягом 30 днів повідомити орган Пенсійного фонду України (пункт 8 Положення про Реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117).

Подати заяву про внесення відомостей до Реєстру осіб, які мають право на пільги, можна:

  •  особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України або до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг;
  • поштою, надіславши документ на адресу органу Фонду;
  • онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок «Пенсійний фонд» або через «Портал Дія».

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